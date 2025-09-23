MENSA ponovno organiziranja testiranja

Hrvatska Mensa povodom Međunarodnog dana inteligencije po prvi puta održava testiranja kroz tri tjedna. Testiranjima inteligencije u najvećim, ali i manjim gradovima, Hrvatska Mensa šesnaesti put uzastopce sudjeluje u obilježavanju Međunarodnog dana inteligencije, o kojem je moguće više saznati na poveznici.

„Obradom rezultata anonimnih anketa, koje pristupnici ispunjavaju prije samog testiranja, utvrđeno je da gotovo 90 % osoba pristupa testiranju zbog znatiželje, slijedom toga, nastojimo putem promocije testiranja pozornost pridati baš tomu. Na taj način želimo potaknuti veći broj osoba da se testira i sazna svoj IQ", naveli su iz Odjela za organizaciju testiranja, pritom naglasivši da su proteklog vikenda testiranja održana u Varaždinu i Splitu uz vrlo dobar odaziv pristupnika, što predstavlja naznaku da će sličan odaziv biti i na predstojećim testiranjima.

Važno je naglasiti da je rezultat testiranja strogo tajan, zna ga samo psiholog koji ispravlja testove i kandidat, a ima i međunarodno priznatu vrijednost.

Osim većih gradova, ove godine se testiranje održava i u Kutini, i to posljednje u ciklusu, koja će biti i domaćin ovogodišnjeg okupljanja članova Hrvatske Mense.

Prijava na testiranje moguća je putem webshopa Hrvatske Mense webshop.mensa.hr, na kojem se može pronaći više informacija o testiranju, a na kojima primarni cilj nije postati članom Hrvatske Mense, nego testirati inteligenciju, što se i naglašava na svakom testiranju. Minimalna dobna granica za pristupanje testiranju je 14 godina, a mlađi od 18 godina trebaju doći u pratnji roditelja ili staratelja. Testovi inteligencije koji se koriste su rodno i dobno neutralni, zasnivaju se isključivo na slikama, te za uspješan rezultat na testu nije potrebno prethodno znanje, poznavanje matematike, razina obrazovanja niti znanje jezika.

Osim ugodnih druženja i zanimljivih putovanja, Hrvatska Mensa nudi članovima i niz pogodnosti, u rasponu od posebnih pogodnosti i popusta kod telekomunikacijskog operatora A1 Hrvatska do putovanja vlakom na svim relacijama unutar Hrvatske uz 50 posto popusta u suradnji s tvrtkom HŽ Putnički prijevoz, a članovi popuste mogu ostvariti i kod sljedećih partnera: C.I.A.K. Auto, HGSPOT, portal Telegram, Verbatoria Hrvatska, GoKart Centar, Sova - škola za strane jezike, Magic Omens, Kliker - IT centar za djecu, igraonice.hr, moj-toner.com, u escape roomovima i kazalištima, te kod ostalih partnera koje je moguće pronaći na mensa.hr/prijatelji.

Sve ostale informacije o Udruzi možete pronaći na službenim stranicama www.mensa.hr.