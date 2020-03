Meduza ima novi ljetni hit

Zapalili su sve svjetske radio postaje, uz njihove house hitove plesalo se cijelo prošlo ljeto, pa i duže, a istu namjeru imaju i za sezonu pred nama - house trio Meduza spakirao je novi ljetni hit „Born To Love" koji dva tjedna od objave broji već više od pola miljuna Youtube pogleda! Naoružani ovakvom ljetnom bombom stižu i na Sea Star festival u umašku lagunu Stella Maris gdje će zajedno s potvrđenim Cypress Hillom, Amelie Lens, Umekom i mnogim drugima kreirati još jednu ludu festivalsku avanturu.

Njihov megahit „Piece Of Your Heart" u suradnji s Goodboys označio je veliki povratak house glazbe u dnevne top termine svih radio postaja, streaman je više od bilijun puta u svijetu, a samo u Velikoj Britaniji dosegao je dvostruku platinastu nakladu. Sve je to začinjeno i laskavom Grammy nominacijom za Najbolje dance izdanje zbog čega su reflektori sada još jače upereni u ovaj talijanski trojac. U novom singlu „Born To Love" snage su udružili s londonskom pjevačicom SHELLS čiji je meki i melodični vokal zanimljiva protuteža tutnjajućim basevima i atmosferičnim akordima već prepoznatljivog Meduzinog rukopisa.

Koliko su nezaustavljivi u svom pohodu da house učine broj 1 silom u svijetu glazbe dokazuje i nedavno rasprodani trosatni nastup u Los Angelesu. U setovima Meduza pokazuju i svoje drugo lice vrteći ne samo radio friendly hitove, već zalazeći duboko na teritorij underground elektronike. „Moguće je imati komercijalan uspjeh na radiju i još uvijek vrtiti nekomercijalnu glazbu u klubovima i na festivalskim pozornicama." - odlučno komentira Matt iz Meduze, uz naše kimanje glavom i odobravanje ekstaze i spektakla kakvi nas stoga očekuju na Sea Staru!

Za nezaboravan provod na ovogodišnjem Sea Staru pobrinut će se već spomenute zvijezde Cypress Hill, Amelie Lens i Umek, ali i ubojita regionalna hip-hop postava koju predvode Vojko V, Klinac, Kuku$, Buntai i drugi. Festival će se održati 22. i 23. svibnja, uz Welcome Party 21. te Closing Party 24. svibnja 2020.

Ulaznice se mogu nabaviti po cijeni od 229 kn samo do 6. ožujka, što je u odnosu na finalni iznos, ušteda od čak 40%. I VIP Gold ulaznice po cijeni od 750 kn prodaju se na seastarfestival.com, te online u sustavima Ticketshop.hr i Entrio.hr. U prodaji su i turistički paketi već od 46 Eur, koji osim ulaznice uključuju i smještaj, dostupni putem službene turističke agencije festivala, EXIT Trip, dok se različite opcije smještaja za Sea Star festival, koje uključuju premium kamp, apartmane, vile i hotele, mogu pronaći na stranici Sea Star festivala.