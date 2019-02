Međunarodna konferencija o ženama u filmskoj industriji održat će se 21. i 22. veljače u zagrebačkom muzeju Mimara i u prostorima Društva hrvatskih filmskih redatelja (DHFR). Konferencija u organizaciji DHFR-a okupit će brojne istaknute predstavnice domaće i svjetske audiovizualne industrije s ciljem poticanja rasprave o ulozi i položaju žena u filmskoj industriji.

Nizom okruglih stolova, panela, predavanja i projekcija obuhvatit će se brojne teme poput vidljivosti filmskih stvarateljica, njihove zastupljenosti, ravnopravnosti, sadržaji vezani uz autorska prava, osobitosti u radu i mnoge druge, objedinjene zajedničkim nazivnikom filmskog stvaralaštva žena.

Uz zanimljivi okrugi stol Film je muškog, a filmska industrija ženskog roda? te panel Autorska prava - ženska prava, posjetitelje konferencije očekuju i dvije zanimljive projekcije. Uz projekciju filma Deveti krug (1960) prisjetit će se scenaristice Zore Dirnbach, prve žene koja je dobila Pulsku Zlatnu arenu, a nakon projekcije kratkometražnog dokumentarnog filma Women Pioneers in European Cinema uslijedit će izlaganje i razgovor s francuskom novinarkom Véronique Le Bris na temu (ne)vidljivosti žena u povijesti filma.

Iskustva iz industrije kojom tradicionalno dominiraju muškarci podijelit će niz istaknutih gošći: Cécile Despringe, izvršna direktorica Society of Audiovisual Authors (SAA / Francuska, Belgija), Pauline Durand Vialle, izvršna direktorica Federation of European Directors (FERA / Belgija), Romana Matanovac Vučković, izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Edith Sepp, ravnateljica Estonskog filmskog instituta i potpredsjednica EFADs, Kristina Börjeson, predstavnica Švedske u Eurimagesu, Martina Petrović, voditeljica hrvatskog Deska Kreativne Europe - Ured MEDIA, Francine Raveney (Francuska), članica Sekretarijata Eurimagesa zadužena za pitanja rodne ravnopravnosti, Carmen Guarini (Argentina), redateljica i producentica dokumentarnih filmova, Mirjana Karanović (Srbija), glumica i redateljica, Bianca Oana (Rumunjska), producentica filma Touch Me Not, nagrađenog Zlatnim medvjedom na Berlinskom filmskom festivalu 2018., redateljice Agnes Kocsis (Mađarska), Marija Perović (Crna Gora), Teona Strugar Mitevska (Makedonija) čiji je film Bog postoji, njeno ime je Petrunija, ujedno i hrvatska koprodukcija, upravo u konkurenciji za Zlatnog Medvjeda na Berlinaleu, Snježana Tribuson (Hrvatska), Vlatka Vorkapić (Hrvatska) i Lidija Zelović (Nizozemska), producentice Tamara Babun (Hrvatska), Amra Bakšić Čamo (Bosna i Hercegovina), Ankica Jurić Tilić (Hrvatska), Sonja Prosenc (Slovenija), Marta Zaccaron (Italija) te glumice Neda Arnerić (Srbija), Lana Barić (Hrvatska), Vanesa Glodjo (Bosna i Hercegovina), Hélène Kuhn (Francuska), Ksenija Marinković (Hrvatska).

Ususret konferenciji na službenoj web stranici objavljene su i statističke zanimljivosti o udjelu žena u programima i nagradama na svjetskim filmskim festivalima. Npr. od 1946. samo 5% filmova koji su uvršteni u konkurenciju Međunarodnog filmskog festivala u Canessu režirale su žene. Statistika Pulskog filmskog festivala još je crnija - od 1954. samo 2,7 % redateljica sudjelovalo je u natjecateljskom programu. Kad je riječ o nagradama, među dobitnicima Grand Prixa Festivala u Cannesu, žena je samo 4%. Od početka festivala do danas dobile su ga Marta Meszaros za Diary for My Children (1984), Naomi Kawase za Morning Forest (2007) i Alice Rohrwacher za The Wonders (2014.). Zlatnu palmu u povijesti Cannesa osvojila je samo jedna žena, Jane Campion za Piano (1993). Jedina Zlatna arena za režiju pulskog festivala koji je pripala ženi uručena je Hani Jušić za Ne gledaj mi u pijat 2017. Grand Prix Pulskog filmskog festivala, Zlatnu Arenu za najbolji film nikad nije osvojila žena.

Događanje je otvoreno za javnost, uz obaveznu prethodnu prijavu do 19. veljače radi rezervacije mjesta. Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski uz osiguran simultani prijevod. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Sve detalje o konferenciji možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Konferencije:

http://womeninfilmindustry.com.