Predstavljen natjecateljski program 15. ZagrebDoxa

Na 15. izdanju Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox, koje će se održati u kinu Kaptol Boutique Cinema od nedjelje, 24. veljače do nedjelje, 3. ožujka, gledatelje očekuju 104 dokumentarna filma raspoređena u 16 programa, niz atraktivnih službenih i posebnih filmskih programa, predavanja, razgovori s autorima i koncerti. Selektori su za ovogodišnje izdanje pogledali otprilike 1.700 filmova, a u natjecateljski program ZagrebDoxa uvrstili su 37 filmova: 19 u međunarodnu i 18 u regionalnu konkurenciju.

Natjecateljski program 15. ZagrebDoxa i posebnosti ovogodišnjeg, polujubilarnog festivalskog izdanja, na konferenciji za medije predstavili su direktor ZagrebDoxa Nenad Puhovski, producentica Lucija Parać i Ivan Benc, direktor Odjela za marketing TV usluga i sadržaja Hrvatskog Telekoma, generalnog sponzora festivala.

"Evo nas na petnaestom, polujubilarnom izdanju ZagrebDoxa u kinu Kaptol Boutique Cinema. U ovih petnaest godina prikazali smo više od 2 tisuće dokumentaraca, koje je pogledalo više od 190 tisuća gledatelja. To otprilike znači da smo pregledali 15 tisuća filmova kako bismo publici predstavili najbolje, najvažnije i najzanimljivije iz svjetske dokumentarne produkcije. Činjenica da smo još uvijek tu znači da su se naši radni sati isplatili i da su gledatelji prepoznali trud i kvalitetu koji stoje iza imena ZagrebDox. To ćemo ove godine proslaviti još jednim sjajnim festivalom." Izjavio je Nenad Puhovski.

U međunarodnu konkurenciju 15. ZagrebDoxa uvršteno je 19 dokumentaraca, a zanimljivo je da gotovo polovicu naslova potpisuju autori do 35 godina, što najavljuje trend smjene generacija na svjetskoj dokumentarističkoj sceni. Dva filma mladih autora ujedno su i kandidati za ovogodišnju nagradu Oscar: U procijepu (Minding the Gap) redatelja Bing Liua, atmosferični doku-hit sa Sundancea o američkim skejterima na pragu zrelosti koji je dosad osvojio gotovo 50 svjetskih nagrada, i britanski kratkometražni dokumentarac Crna ovca (Black Sheep) redatelja Eda Perkinsa koji postavlja teška i aktualna pitanja o rasi i identitetu. Generaciji rođenoj krajem osamdesetih pripada i Alexandria Bombach, dobitnica nagrade za režiju na Sundanceu 2018. godine, redateljica potresnog i važnog dokumentarca Na njezinim plećima (On Her Shoulders) o Nadiji Murad, aktivistici za prava Jazida.

U međunarodnoj konkurenciji ZagrebDoxa gledamo niz filmova nagrađenih na prestižnim svjetskim festivalima, od Venecije i IDFA-e do Sundancea i Cannesa. Još se snima (Still Recording) Ghiatha Ayouba i Saeeda Al Batala, ovjenčan s čak sedam nagrada na venecijanskom Tjednu kritike, moćna je i potresna posveta dokumentaristima i umjetnicima koji su odlučili svjedočiti užasima u Siriji. Kontemplativni dokumentarac o jednom nesvakidašnjem međugeneracijskom prijateljstvu, Summa u režiji Andreija Kutsile, nagrađen je priznanjem za najbolji srednjometražni dokumentarac na IDFA-i. S IDFA-inom nagradom za najbolji nizozemski dokumentarni film na ZagrebDox stiže "Nešto se ipak polako mijenja" ("Now Something is Slowly Changing"). Film istražuje različite suvremene oblike osobnog razvoja, od treninga za bolje upravljanje s konjima do masiranja svinja i prezentacije o sreći za osnovnoškolce.

Uz već spomenute naslove, za Oscara je nominiran i dokumentarac o afroameričkoj zajednici u Alabami Okrug Hale jutros, večeras (Hale County This Morning, This Evening) RaMella Rossa, nagrađen i na festivalima Full Frame i Sundance. S nagradama Tribece i festivala Visions du Réel u Zagreb stiže australsko-njemački Otok gladnih duhova (Island of the Hungry Ghosts) redateljice Gabrielle Brady koji vodi gledatelje u strogo čuvani prihvatni centar za ilegalne imigrante na Božićnom otoku usred Indijskog oceana. Francuski Četiri vjetra (To the Four Winds) redatelja Michela Toesce o farmeru koji pruža utočište izbjeglicama na svojoj farmi na granici između Italije i Francuske osvojio je posebno priznanje Golden Eye u Cannesu.

Dva filma u konkurenciji nastala su prema poznatim pričama s novinskih naslovnica. Američki Tri identična stranca redatelja Tima Wardlea priča je o jednojajčanim blizancima koji su bili razdvojeni nakon rođenja, a slučajno su se sreli u dobi od 19 godina. Splav (The Raft) u režiji Marcusa Lindeena, nagrađen na CPH:DOX-u, na zanimljiv način rekonstruira jedan od najpoznatijih socioloških eksperimenata 70-ih za koji se petoro muškaraca i šest žena otisnulo preko Atlantskog oceana na splavi. U međunarodnu konkurenciju ZagrebDoxa stižu i dvije zanimljive obiteljske priče koje također potpisuju mlade autorice. Cille Hannibal, redateljica danskog filma Te noći smo pali (The Night We Fell), dirljivog osobnog dokumentarca o žalovanju i gubitku voljene osobe kojim se otvara ovogodišnji ZagrebDox, i Anna Kryvenko, koja u filmu Moj neznani vojnik (My Unknown Solider) preispituje sudbinu svoga praujaka koji je 1968. godine ušao u Prag kao okupator, o čemu se u njezinoj obitelji desetljećima šuti.

U međunarodnu konkurenciju uvršteni su još češko-nizozemski Bruce Lee i razbojnik (Bruce Lee and the Outlaw) u režiji Joosta Vandebruga, priča iz podzemlja Bukurešta koja se bavi sudbinom jednog dječaka beskućnika, poljski Simfonija tvornice Ursus redateljice Jaśmine Wójcik, koji oživljava sjećanja radnika nekad najvećeg europskog proizvođača poljoprivredne opreme, i vizualno impresivan kineski dokumentarac nagrađen u Busanu Na planini (Up the Mountain) Yang Zhanga o kineskom umjetniku koji je svojim podukama iz slikarstva trajno transformirao jednu seosku planinsku zajednicu.

Za Veliki pečat u međunarodnoj konkurenciji natječu se i tri sjajne dokumentarne minijature: iransko-britanski Zgriješila sam s užitkom (I Have Sinned a Rapturous Sin) redateljice Maryam Tafakory o ženskoj senzualnosti u islamskoj kulturi, estonsko-peruanski Sretan život (A Life of Pleasure) Marte Pulk koji se bavi temom nasilja u vezi iz perspektive nekoliko prostitutki i švicarski All Inclusive Corine Schwingruber Ilić o masovnom kruzing-turizmu koji je nagrađen Zlatnom golubicom na DOK Leipzigu.

Natjecateljski blok regionalne konkurencije uključuje 18 dokumentarnih filmova među kojima su i novi dokumentarac Gorana Devića, trostruki laureat DOK Leipziga i niz naslova prikazanih na prestižnim festivalima poput IDFA-e, Berlinalea, Sundancea, Visions du Réela, Locarna i Hot Docsa.

Novi film Gorana Devića U ime Republike Hrvatske prati Marka Franciškovića u pokušaju predstavljanja radikalnog političkog programa i pravosudno-psihijatrijskoj reperkusiji koja je uslijedila nakon tog političkog aktivizma. S IDFA-e stiže Mađarska 2018. (Hungary 2018) Eszter Hajdú, važan i simptomatičan film za trenutačnu europsku i regionalnu političku situaciju koji nas vodi iza kulisa demokracije politički devastirane Mađarske, a bavi se porastom nacionalizama i desničarskog ekstremizma u Europi. Lake lekcije (Easy Lessons) redateljice Dorrotye Zurbó još je jedan mađarski naslov iz regionalne konkurencije. Film je prikazan na Locarnu, a prati sedamnaestogodišnju Kaifu, odbjeglu iz rodne Somalije kako bi izbjegla prisilni brak, dok se pokušava integrirati u mađarsko društvo. Trostruki laureat DOK Leipziga Sanjala sam (I Had a Dream) u režiji Claudije Tosi film je o dvije talijanske političarke i njihovu suočavanju s talijanskim političkim ambijentom u kojem žene nisu dobrodošle. Njih dvije pritom svjedoče promjenama koje donedavno nisu mogle ni naslutiti: smrti politike i uzletu populizma. Iz Italije u regionalnu konkurenciju dolaze i Pospane priče (Stories of the Half-Light) redatelja Luce Magija, koji je nagrađen na Visions du Réelu, i Una Primavera (red. Valentina Primavera), koji je premijeru imao na DOK Leipzigu.

Prikazana na Hot Docsu i nagrađena posebnim priznanjem na Visions du Réelu, alpinistička priča srpskog redatelja Mladena Kovačevića 4 godine u 10 minuta uvrštena je i u regionalnu konkurenciju ZagrebDoxa. Taj intimni prikaz jednog nesvakidašnjeg putovanja i avanture prvog srpskog alpinista koji se popeo na Mount Everest načinjen je od slučajno pronađenog amaterskog videomaterijala i tekstova iz dnevnika protagonista koji su otkriveni nakon 17 godina. Još jedan film, rumunjski Boksač zvan Marelica (Caisă) Alexandrua Mavrodineanua, dotiče se sporta. To je priča o upornosti, otpornosti i opstanku u surovom okruženju unutar i izvan sportske dvorane. U programu gledamo i koprodukciju Srbije i Švicarske Taurunum Boy u režiji Jelene Maksimović i Dušana Grubina o "opasnim" dečkima iz Zemuna, njihovim zabavnim danima, jednostavnim snovima i neuzvraćenim ljubavima i belgijsko-crnogorski dokumentarac Separation, Vivid Dreams redateljice Bojane Radulović koji je prikazan na IDFA-i i DOK Leipzigu.

U konkurenciji su i dva slovenska dokumentarca: Temelji, u kojem redatelj Peter Cerovšek prati izgradnju luksuznog hotela kroz prozor svoje kuhinje, bilježeći usput djeliće raspada svoje veze koji se nehotice potkradaju u snimljeni materijal, i Koliko se voliš? redateljice Nine Blažin o beskućnici Viktoriji koja planira novi život.

Nakon prikazivanja u službenim programima Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu u regionalnoj konkurenciji ZagrebDoxa gledamo kosovski dokumentarac U sredini (In Between) Samira Karahode i kanadsko-bosanske Kamene govornike (The Stone Speakers) Igora Drljače koji su premijeru imali na festivalu u Torontu. Veerin čarobni život (The Magic Life Of V) u režiji Tonislava Hristova također stiže s Berlinalea, a prikazan je i na Sundanceu.

Uz Devićev dokumentarac, za Veliki pečat u regionalnoj konkurenciji natjecat će se još tri hrvatska naslova. Redateljice Marija Ratković Vidaković i Dinka Radonić potpisuju hrvatsko-švedsku koprodukciju IKEA for YU koja je prikazana na DOK Leipzigu. To je film o obitelji suredateljice Marije, koja i danas njeguje jugoslavenske ideale, i priča o odrastanju, odvajanju od roditelja i prihvaćanju vlastita sustava vrijednosti. Na kraju tame Ranka Paukovića u fokus stavlja Sakibu, jednu od posljednjih radnica iz rudnika Breza, i istražuje što znači biti rudar na kraju ere fosilnih goriva, ali i što znači biti žena u suvremenoj Bosni i Hercegovini. Susjedi Tomislava Žaje prate ljude s psihičkim poteškoćama koji napuštaju instituciju nakon desetljeća provedenih u izolaciji i pokušavaju obnoviti svoje raspadnute živote.

ZagrebDox, kao i dosad, uz natjecateljski program donosi i niz popularnih službenih programa: Biografski dox, Glazbeni globus, Happy Dox, Kontroverzni dox, Majstore doxa, Stanje stvari, Teen Dox, ADU Dox i Factumentarce. Atraktivni su i posebni programi. Slow Dox, nazvan prema istoimenu filmskom podžanru, gledateljima nudi posebnu vrstu doživljaja u filmovima koje odlikuju dugi kadrovi, minimalizam, opservacija i malo ili gotovo ništa radnje. Program, između ostalog, uključuje i eksperimentalni film sastavljen od namještenih snovitih slika Njezina kuća obuzeta snom u režiji jednog od istaknutijih predstavnika pokreta slow doxa Scotta Barleyja. U programu Poznati o poznatima gledamo dokumentarce o slavnim osobama koje su režirali jednako slavni redatelji, između ostalih Papa Franjo, čovjek od riječi u režiji Wima Wendersa, dok program Ljubav i moda donosi tri dokumentarca o modnim ikonama našega vremena. Retrospektiva je posvećena Sergeju Loznici, jednom od najistaknutijih europskih dokumentarista današnjice i žestokom kritičaru ruske politike, dok će u sklopu Autorske večeri biti prikazan izbor filmova našeg nagrađivanog redatelja Nebojše Slijepčevića.

Na ovogodišnjem izdanju edukacijskog programa ZagrebDox Pro predstavit će se 12 dokumentarnih projekata u različitim fazama razvoja i produkcije iz 12 zemalja. Uz jednodnevni pitching forum, središnje zbivanje programa ZagrebDox Pro koje je otvoreno za javnost, održat će se i dva majstorska predavanja s cijenjenim autorima i redateljima, Želimirom Žilnikom i Sergejem Loznicom, i studija slučaja poznate filmske publicistice Mirjam Wiekenkamp (NOISE Film PR) pod nazivom Treba li vašem filmu PR?.

"Za naše posjetitelje ponovno ćemo u dnevnim terminima besplatno prikazivati sve filmove iz međunarodne i regionalne konkurencije. Već tradicionalno, nakon zatvaranja festivala i dodjele festivalskih nagrada najboljim filmovima po izboru žirija u nedjelju, 3. ožujka u programu The Best of Fest moći se pogledati svi nagrađeni filmovi ovogodišnjeg ZagrebDoxa i dodatne projekcije najtraženijih filmova festivala. Također, u slavljeničkom raspoloženju, ove godine posebno se veselimo glazbenim večerima u WOW baru, gdje će se svake večeri od utorka do petka održavati glazbeni program tematski vezan uz neki od filmova iz programa. Rođendanski Dox Party održat će se u subotu, 2. ožujka u Vinyl Baru u Bogovićevoj od 21 sat." Dodala je Lucija Parać.

"Kad 15 godina radite festival filmskog žanra koji se bavi stvarnim događajima i koji se ne oslanja na glumačke zvijezde, tada zaista trebate biti stručnjak. Gospodin Nenad Puhovski i njegov tim istinski su stručnjaci pa koristim priliku da im čestitam na ovom jubileju. Osim što je ZagrebDox važan događaj za hrvatsku kinematografiju i kulturu općenito, a možemo reći i za ovaj dio Europe, važan je i Hrvatskom Telekomu. Hrvatski Telekom je uz ZagrebDox već 14. godinu zaredom! Zahvaljujući međusobnom razumijevanju i dobroj suradnji s festivalom, Hrvatski Telekom korisnicima može ponuditi ekskluzivne sadržaje u njihovu domu. Takva suradnja našim korisnicima donosi zanimljive i atraktivne dokumentarce s festivala koje putem platforme MAXtv mogu pogledati bilo kada i bilo gdje - na televiziji, računalu, tabletu ili smartphoneu. Takva suradnja ujedno doprinosi stvaranju premium sadržaja, što čini MAXtv drugačijim u odnosu na konkurenciju. Cijelom timu želim uspješan i dosad najposjećeniji festivalski tjedan, a ljubitelje dokumentaraca pozivam da nam se pridruže i uživaju u vrhunskoj ponudi filmova na festivalu za koje vjerujem da će zadovoljiti svačiji ukus. Pogledajte i one koji će biti dostupni u videoteci MAXtv-a jer sigurno nećete stići pogledati baš sve na ZagrebDoxu." Izjavio je Ivan Benc, direktor Odjela za marketing TV usluga i sadržaja u Hrvatskom Telekomu.

Prodaja ulaznica počinje 15. veljače na blagajnama kina Kaptol Boutique Cinema, na tiketomatima u predvorju kina, online na kaptolcinema.hr i putem mobilne aplikacije iCineStar. Na sva glazbena događanja u WOW Baru i na Dox Party u subotu - ulaz je slobodan.