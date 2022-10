Mastercard predstavio novo izdanje platforme Priceless.com

„Svega nekoliko novih navika i održivih praksi uvrštava svakog pojedinca koji s njima započne u zajednicu koja inspirira i mijenja svijet nabolje, i nema izlike da već danas ne počnemo živjeti ekološki prihvatljivo", zaključeno je na predstavljanju novog smjera hrvatske inačice Mastercardove iskustvene platforme Priceless.com. Priceless.com digitalna je platforma koja posljednjih pet godina korisnicima Mastercard® kartica nudi posebno osmišljene sadržaje i motivira ih da steknu nove vještine te da na jedinstvene načine istražuju svoju zemlju. U zagrebačkoj Kuglani podno Sljemena sada je predstavljen novi smjer u kreiranju sadržaja - najnoviji sadržaj na platformi osmišljen je u suradnji s malim poduzetnicima s ciljem da se potakne korisnike platforme da u svoje svakodnevnice uvrste jednostavne održive prakse.

Uloga promocije u poticanju usvajanja održivih praksi

Na panel-raspravi pod moderatorskom palicom Ide Prester raspravljalo se o tome kako „živjeti održivo" te na koji način relevantne institucije, mali poduzetnici i autentični influenceri mogu poticati takve prakse. Naime, pojedinci koji se ističu u održivim poslovanjima i trude biti primamljivi turistima, često u tome i uspijevaju, ali neusporedivo su prepoznatljiviji kad se nalaze unutar strategija i kampanja lokalnih turističkih zajednica. One im mogu biti ključna podrška i nerijetko im daju vjetar u leđa, a tako zajedno dolaze do niza uspjeha kojima se obje strane mogu pohvaliti - što mjerljivih u brojkama, što kad je riječ o kvalitetnom sadržaju u sklopu kojeg turist doista uživa, a istovremeno potiče dobrobit zajednice i zaštitu prirodnih dobara koje istražuje. Kako Turistička zajednica Istarske županije utječe na to da se kroz sadržaj koji osmišljava podupire rad malih poduzetnika, ispričao je Denis Ivošević te istaknuo: „Ključ uspjeha naše regije u području turizma je upravo u pomno osmišljenom sadržaju i inovacijama koje iz godinu u godinu nudimo. Tako vrlo skoro planiramo upravo u Istri otvoriti prvu organizaciju čiji će cilj biti poticati proizvodnju i nuditi namirnice bogate antioksidansima. Mi ne dopuštamo da nam se turizam događa, mi se trudimo njime upravljati. Znamo da se Istra nalazi na eno-gastronomskoj karti svijeta jer proizvodimo najbolja maslinova ulja i najbolja vina, a u pripremi jela vrhunske autohtone namirnice. Bez malih proizvođača to ne bismo bili u stanju ponuditi, a priču koju naši suradnici godinama grade, oni mogu najbolje i ispričati. Zato ih uključujemo u gotovo sve projekte koje provodimo i dio su gotovo svih naših medijskih kampanja."

Mile Butorac, poznat po tome da se u sadržaju koji osmišljava drži svog koncepta „hrana se ne baca, hrana se voli", kao i Marin Medak, jedan od naših najuspješnijih chefova, složili su se da je kuhanje slijedeći zero waste koncept nešto što svatko od nas već danas može početi primjenjivati. „Kroz recepte koje dijelim sa svojim pratiteljima, uvijek naglašavam važnost ovog koncepta i dijelim praktične savjete kako ga se vrlo jednostavno pridržavati, uz planiranje obroka i malo kreativnosti. Veseli me što moj angažman ovdje prepoznaju velike tvrtke i mediji, pa zajedničkim snagama dijelimo takva znanja i vještine", istaknuo je Mile Butorac. „U svim mojim restoranima od samih početaka kuhamo na način da doista zanemarujuća količina ostataka namirnica završava u otpadu. Zahvaljujući tome, uz poštovanje prema svakoj namirnici i uštede koje iz toga proizlaze, dolazimo i do brojnih ideja kako svoje goste iznenaditi inovativnim jelima", dodao je Medak.

Uz to kako kuhati održivo, brojne savjete kako malim potezima možemo pozitivno djelovati na planet podijelile su i poduzetnice iz kozmetičke i industrije uređenja interijera, kao i lifestyle influencerica čiji su profili na društvenim mrežama i medijski angažmani prepuni korisnih savjeta koje svi možemo primijeniti. Kako mali poduzetnici s velikom vizijom u ovom području mogu doći do brojnih suradnji i stvarati zajednicu koja uspješno djeluje u promicanju održivih praksi pojasnila je Jelena Bikić: „Silvan proizvodi pokazali su se kao odlični promotivni materijali u ovom području jer su ekološki i održivi pa ga prepoznaju tvrtke koji žele dodatno istaknuti svoju inovativnost na tržištu i svoju posvećenost zaštiti okoliša. Upravo radi brojnih suradnji koje smo godinama gradili, naš mali brend i njegova simbioza s prirodom su prepoznatljivi diljem Hrvatske i šire". Trendovi u području uređenja interijera kad je o održivosti riječ nisu novost. Sve je više onih koji promoviraju „uradi sam" koncepte, za ljubitelje unikatnih komada namještaja to je idealni način kako ih učiniti dijelom svoga doma, a pritom utjecati pozitivno na okoliš smanjujući otpad. „Posebno me veseli i najnoviji sadržaj koji smo s našim partnerima pripremili za Priceless.com - radionicu na koju polaznici mogu ponijeti komad starog namještaja i uz pomoć stručnjaka udahnuti mu novi život", komentirala je na panel-raspravi Mirjana Mikulec jedan od načina kako u svojoj tvrtki podupire ovaj koncept, povezujući se s partnerima koji također o tome brinu.

Svi su se složili da interes za onime što rade i uspješnost kad je riječ o prodaji usluga i proizvoda u ovom području izrazito raste u razdobljima kad se provode kampanje koje to podržavaju i kad ih promoviraju pojedinci čiji savjeti dosežu različite skupine ljudi. Jedan od važnih kanala komunikacije u današnje vrijeme sigurno su kreatori sadržaja na društvenim mrežama, a sve više su i svjesni svoje odgovornosti prilikom sudjelovanja u raznim kampanjama. „Kao netko čije sadržaje na društvenim mrežama prate deseci tisuća ljudi, želim to iskoristiti na društveno-odgovoran način. Zato uvijek pristajem na angažmane kroz koje pokazujem svoju autentičnost, a to su oni koji promiču zaštitu ljudskog zdravlja, okoliša i pozitivan doprinos društvu", zaključila je Matea Frajsberger.

Priceless.com u Hrvatskoj prva je lokalna inačica koja je predstavila ovakav koncept suradnji i osmišljavanja iskustava

Nakon niza rezultata zahvaljujući kojima je svrstana među najuspješnijih deset u svijetu prema broju pregleda i preuzimanja sadržaja, hrvatska je inačica platforme predstavila zaokret prema održivosti - sva iskustva koja se od danas na njoj nude i svi partneri platforme koji ih omogućavaju oni su koji održivost stavljaju kao imperativ u svom poslovanju.

Zašto su se u Mastercardu u Hrvatskoj odlučili na ovaj potez pojasnila je Helena Šekerija, voditeljica marketinga u Mastercardu: „Brojna znanja i vještine učimo kod kuće, a utjecaj projekata i povezanih kampanja koje provode velike kompanije itekako su važni. Sve što se događa u javnom prostoru po ovom pitanju mijenja navike ljudi. Zato smo pokrenuli ovu inicijativu kao jednu od aktivnosti Mastercarda u ovom području. Na platformi Priceless.com od danas nudimo sadržaj koji inspirira da živimo održivo i omogućujemo istraživanje Lijepe Naše kroz iskustva osmišljena tako da njihov sadržaj minimalno šteti planetu, a u najvećoj mjeri nas uči kako ju čuvati, na brojne načine".

Na okupljanju su uzvanici imali priliku i pobliže upoznati partnere platforme i saznati više o njihovim proizvodima, uslugama i iskustvima koje su ponudili na platformi Priceless.com gdje je već danas moguće otkriti nova znanja i vještine i motivirati se na promjenu svakodnevnih navika.