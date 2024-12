Transparentnost utjecaja na okoliš putem platforme One Click LCA

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, te One Click LCA, vodeća softverska platforma za održivost u građevinarstvu i proizvodnji, najavili su partnerstvo s ciljem poboljšanja točnosti procjena utjecaja na okoliš u elektrifikaciji.

S obzirom na to da zgrade trenutno uzrokuju 39% globalnih emisija ugljika povezanih s energijom, a 50% postojećih zgrada će se i dalje koristiti do 2050. godine, Schneider Electric predlaže industriji da se fokusira na obnovu postojećih zgrada, čime bi se emisije ugljika tijekom životnog ciklusa mogle smanjiti i do 83%.

Partnerstvo se bavi dugotrajnim izazovom u industriji arhitekture, inženjeringa i građevinarstva: nedostatkom podataka o utjecaju na okoliš za mehaničke, električne i vodovodne (MEP) proizvode. Ova inicijativa omogućuje korisnicima platforme One Click LCA pristup detaljnim podacima o okolišu za proizvode Schneider Electrica, omogućujući preciznije izračune utjecaja zgrada na okoliš. Ovo je prvi put da su sveobuhvatni podaci proizvođača o MEP proizvodima dostupni u ovom opsegu.

"Građevinska industrija treba pouzdane podatke o okolišu kako bi donosila informirane odluke," kaže Sorouch Kheradmand, globalni voditelj održivosti - partneri u Schneider Electricu. "Davanjem naših podataka o MEP proizvodima na raspolaganje putem platforme One Click LCA, želimo postaviti novi standard transparentnosti u našoj industriji."

"Potreba za podacima proizvođača MEP proizvoda bila je značajan nedostatak u procjenama životnog ciklusa zgrada," izjavio je Panu Pasanen, izvršni direktor i osnivač One Click LCA. "Ovo partnerstvo sa Schneider Electricom predstavlja važan korak prema zatvaranju tog jaza. Integracijom detaljnih podataka o električnim proizvodima u našu platformu omogućujemo tvrtkama iz sektora AEC preciznije izračune utjecaja na okoliš."

Suradnja Schneider Electrica i One Click LCA obuhvaća:

● Integraciju podataka o okolišu proizvoda Schneider Electrica u platformu One Click LCA.

● Međusobno učenje za olakšavanje procjena utjecaja na okoliš u ranim fazama projekata.

● Poboljšanje mogućnosti odabira proizvoda za održivi dizajn zgrada.

O One Click LCA

Korištena u više od 170 zemalja, One Click LCA vodeća je globalna platforma za održivost u građevinarstvu i proizvodnji. Softver pokretan umjetnom inteligencijom omogućuje dekarbonizaciju i održivost u građevinskom lancu vrijednosti koristeći znanstvene, jednostavne i automatizirane procjene životnog ciklusa (LCA) i deklaracije o utjecaju proizvoda na okoliš (EPD). Platforma također omogućuje procjene kružnosti, troškova životnog ciklusa i bioraznolikosti. Među klijentima su renomirane tvrtke poput Skanske, WSP-a, Foster+Partnersa, LafargeHolcima, ArcelorMittala, Arcadisa, ARUP-a, Geberita i Saint-Gobaina. Platforma sadrži jedinstvenu globalnu bazu s više od 250.000 LCA skupova podataka, podržava više od 80 standarda i certifikata (uključujući LEED, BREEAM, GRESB i nacionalne regulative) te se integrira s više od 20 najkorištenijih BIM softverskih alata, uključujući Autodesk Revit®, Tekla Structures® i Bentley iTwin®. One Click LCA osnovana je 2001. u Helsinkiju, Finska, i ima tim od preko 200 ljudi diljem svih kontinenata. Više informacija na: oneclicklca.com