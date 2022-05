Masonski simboli na jugoslavenskoj novčanici od 100000 dinara iz 1989.

Opće je poznato je da kovani i papirni novac na sebi nosi razne prikaze i simbole. Najčešće su to simboli pripadnosti određenoj državi, povijesne osobe, opće i nacionalne znamenitosti, itd. Isto tako, novac ponekad sadrži simbole koji nisu baš jasni općoj populaciji, ali su prepoznatljivi samo uskoj skupini ljudi. O tome se baš previše ne govori u javnosti, niti se o tome piše. Jedino se ponekad u medijima analizira famozna novčanica od 1 američkog dolara na kojoj je prikazana piramida sa "svevidećim okom" (okom providnosti) na vrhu. O tome se onda piše kao o masonskom simbolu i ujedno se objašnjava utjecaj masonerije na formiranje Sjedinjenih Američkih Država. Analiziraju se i ostali elementi navedene novčanice i povezuju se najčešće s teorijama zavjere. Ta tema o simbolima na novčanici dolara je odavno već istrošena u medijskom prostoru, ali je malo poznato da postoji i jedna jugoslavenska novčanica koja isto tako sadrži neobične simbole koji se mogu povezati sa slobodnim zidarima, odnosno Masonima.

U zadnjim godinama socijalističke Jugoslavije, kada je inflacija već uzela maha, 01.06.1989. puštena je u optjecaj nova novčanica od 100.000 dinara s datumom 01.05.1989. Novčanica je na sebi imala lik djevojčice i zbog svoje crvene boje je u dijelovima ondašnje Jugoslavije bila poznata pod imenom "crvena", "črvena", "červena" ili "červenka". Na dan puštanja u optjecaj, to je bila najveća nominala jugoslavenskog dinara ikada puštena u optjecaj. Zbog galopirajuće inflacije, novčanica je brzo gubila svoju vrijednost i nakon nje, izdavani su još veći apoeni jugoslavenskog dinara - sve do novčanice od 2.000.000 dinara.

Nakon reforme dinara koju je proveo tadašnji savezni premijer Ante Marković, s novčanica su se "skidale" 4 nule i ova novčanica od 100.000 dinara je kasnije postala novčanica od 10 dinara iz 1990.

Za ondašnju javnost je bilo intrigantno pitanje - tko je djevojčica na novčanici? Kolale su svakakve teorije i nagađanja. Među ostalom, neki su tvrdili da je riječ i o Titovoj unuci. Međutim, nije bilo riječi o Titovoj unuci, kako su neki mislili, niti nekoj drugoj poznatoj osobi, već se radi o imaginarnom liku - koji je nastao kao kombinacija raznih elemenata sa lica dvije autorove kćeri.

Natječajna dokumentacija je zahtjevala od autora, umjetnika, djevojčicu s "pogledom optimistički zagledanim u budućnost". Autor je napravio portret nasmiješene djevojčice, ali je od njega traženo da reducira njen smješak. Tako da je na kraju djevojčica imala "prigušeni, samozatajni smješak". Zbog tog tajanstvenog smješka, ova djevojčica je bila nešto poput jugoslavenske, numizmatičke Mona Lize.

Navedena novčanica je danas, kao i ostale novčanice iz te serije poprilično uobičajena i česta na numizmatičkom tržištu. Na prvi mah se radi o običnoj novčanici kojom se numizmatičari, kolekcionari, ali ni struka previše ne bave. Ima je u praktički svakoj kolekciji, nije nešto posebno vrijedna, kod nje nema nekih poznatih varijanti, grešaka i sl., pa je to na prvi pogled obična, rekli bi "dosadna novčanica".

Tako to izgleda kada se samo površinski gleda na ovu novčanicu. Međutim, kada se malo dublje uđe u analizu ove novčanice i motiva na njoj, počinje se malo po malo otkrivati zanimljiva i ne baš tako jednostavna priča. U razgovoru s raznim ljudima iz numizmatičke i drugih struka svašta se otkrije i dozna.

Prema nekim mišljenjima, ova novčanica je sve - samo nije "obična". Ona je itekako zanimljiva i skriva tajne koje nisu vidljive na prvi pogled i nisu vidljive svima. Onima koji znaju prepoznati skrivenu simboliku i poruke, cijela priča oko ove novčanice izgleda drukčije.

Na naličju ove novčanice se nalazi jedna umjetnička kompozicija koja je najmisteriozniji element na jugoslavenskim novčanicama ikad. Radi se o nečemu što nitko nije uspio protumačiti do današnjih dana.

Prema natječajnoj dokumentaciji, tema ove novčanice je bila "školstvo", pa su u skladu s time, nekako i motivi na licu - djevojčica-učenica i naličju - brojke i slova - usklađeni sa zadanom temom. Prema nekim drugim izvorima, naziv motiva na naličju je "kibernetika". Međutim, nekog jasnijeg tumačenja ove kompozicije - nema.

Kada gledamo naličje iz udaljenosti, središnja kompozicija izgleda kao ljudsko oko s pikseliziranom zjenicom. Naizgled ništa posebno, ali za poznavatelje simbolike tajnih društava i teorija zavjere sasvim je jasno o čemu se radi. A radi se o svevidećem oku - poznatom masonskom simbolu koji najavljuje "novi svjetski poredak" i totalnu kontrolu svih pojedinaca u društvu.

Svevideće oko, poznato i kao "Oko providnosti" je simbol koji se sastoji od oka i ponekad iz njega izlazi svjetlost i zna biti smješteno u trokutu. Prema nekim mišljenjima, radi se o simbolu koji vuče korijene iz starog Egipta i povezivao se uz boga Horusa. Ovaj simbol nalazimo i u kršćanstvu gdje oko unutar trokuta predstavlja Sveto Trojstvo, a oko je Božje oko koje sve vidi (Božje oko svuda gleda, sakrit mu se ništa neda).

Osim kršćanstva, ovaj simbol preuzima jako velik broj organizacija, država i društvenih skupina, a osobitu pažnju mu posvećuju tajna društva kao što su masoni i iluminati. Svevideće oko je s vremenom postalo jedan od najprepoznatljivijih simbola masonerije u svijetu.

Danas se ovaj simbol sve više povezuje sa rastućim nadzorom svjetskog stanovništva koje provode države i tajne društvene elite. Tako je svevideće oko s vremenom postalo postalo zloglasnim simbolom orvelijanskog Velikog Brata i globalne zavjere različitih tajnih društvenih skupina s jedinstvenim ciljem - upravljanjem cijelim svijetom iz jednog centra moći.

Da li je možda preko ove novčanice zapravo poslana poruka ljudima što ih u budućnosti čeka? Možemo samo nagađati...

Ova priča ne staje samo na svevidećem oku, priča ide dalje i postaje intrigantnija i nevjerovatnija.

Pored "zjenice" u oku se nalazi - P2. Na prvi pogled ne radi se o ničem posebnom, slovo kao slovo, broj kao broj... Čista slučajnost. No da li je to baš tako? P2 običnom čovjeku ne znači puno. Međutim, za one upućenije, ta kratica itekako ima svoje značenje.

P2 je inače kratica za kontroverznu talijansku masonsku ložu "Propaganda Due" čiji su članovi bili visokopozicionirani političari, generali, mafijaši i biznismeni. Ova je tajna organizacija tijekom 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća bila umiješana u brojne političke skandale, ubojstva nepodobnih političara, ali i vlastitih članova kao i gospodarske i novčane prijevare.

Zbog svoje umreženosti u političke, pravosudne i gospodarske organe ondašnje Italije i utjecaja na donošenje političkih i dr. odluka na domaćem i međunarodnom planu - nazivana je državom u državi i vladom u sjeni.

Tako moćna i utjecajna organizacija je vjerovatno imala i svoje suradnike i članove svuda po svijetu. Socijalistička Jugoslavija sigurno nije bila izostavljena iz područja njenih interesa. Da li je ovime poslana određena poruka javnosti? Ili je riječ o slučajnosti? O tome možemo opet samo nagađati.

Pogledajte odličan video o toj novčanici

Ovome naravno nije kraj. Iznad P2 su velika slova - JAH. Za običnog čovjeka "JAH" ne znači ama baš ništa, barem ne na jezicima koji se govore na području bivše Jugoslavije. No riječ "jah" ipak nije bez značenja.

U staroj egipatskoj mitologiji, Jah je naziv lunarnog božanstva i povezuje se s vjerskim obožavanjem mjeseca. I sama riječ "jah" i znači - mjesec. Jah je kao božanstvo isto tako bio povezivan s Ozirsiom, bogom mrtvih. U mitologiji, Jah je često preuzimao karakteristike drugih božanstava. Tajna društva vrlo često koriste simboliku iz staro-egipatske mitologije, tako da je tu logična poveznica s ovim drevnim, egipatskim božanstvom.

Isto tako, u hebrejskom jeziku, Jah je ime za Boga i njegovo je skraćeno ime od: Jahve. Ovaj izraz Jah za boga u neizmjenjenom obliku koriste Rastafarijanci. Rastafarijanizam je religija nastala na Jamajci 1930ih godina i njen središnji lik je etiopski car Haile Selassie, koji se u rastafarijanizmu smatra praktički - živim bogom. Rastafarijanizam je inače uzeo ime po imenu Haila Selassia iz mladih dana dok je bio princ. Njegova titula i ime su onda glasili: Ras Tafari Makonnen. Ras znači "princ".

Poznato je da su socijalistička Jugoslavija i Josip Broz Tito bili u odličnim odnosima s Etiopijom i carom Haile Selassiem. Dakle, i tu se radi o jednoj vrlo neobičnoj poveznici. Natpis "Jah" na jugoslavenskoj novčanici - Rastafarijanci - Haile Selassie (zapravo Ras Tafari Makonnen) - Pokret nesvrstanih - Josip Broz Tito - Jugoslavija.

Nadalje, prema nekim intepretacijama "jah" na Hebrejskom isto tako znači: "ja jesam". Ako se na to nadoda P2, ime talijaske masonske lože, kakav zaključak da iz svega toha izvlačimo? Slučajnost? Namjera? Procjenite sami.

Sjajan članak napravila je www.numizmatika.net, a možete gledati odlične sadržaje na njihovom YouTube kanalu.