Maslinovo ulje štiti srce

Maslinovo ulje sjajno je za naše zdravlje, a bogatstva ovog domaćeg žutog zlata stalno se otkrivaju. Tako je jedna studija provedena na Harvardu utvrdila da konzumiranje samo pola jušne žlice maslinova ulja dnevno smanjuje rizik od razvoja bolesti srca za 21 posto.

Stručnjaci s Harvarda istraživanjem su obuhvatili oko 100.000 američkih državljana u razdoblju od 24 godine. Otkrili su da je veća potrošnja maslinova ulja iznimno korisna za zdravlje srca.

Većina ih se slaže da je maslinovo ulje, napose djevičansko, vrlo korisno jer sadrži oleinsku kiselinu, nezasićenu masnu kiselinu, najzastupljeniju upravo u ovoj vrsti ulja, a ona utječe na smanjenje upala.

Prema podacima Britanske fondacije za srce, bolesti srca i krvotoka uzrok su 27 posto svih smrti u Velikoj Britaniji, a to je gotovo 170.000 smrtnih slučajeva svake godine i svakodnevno prosječno 460 ljudi.

Uzrok četvrtine svih smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Državama su srčane bolesti ili u brojkama 647.000 ljudi.

"Ranije studije upućuju na povezanost boljega kardiovaskularnog zdravlja i veće potrošnje maslinova ulja, osobito u mediteranskim zemljama gdje je njegov unos puno veći nego u Sjedinjenim Državama", rekla je dr. Marta Guasch-Ferre, glavna autorica studije.

"Cilj nam je bio istražiti je li veća konzumacija maslinova ulja korisna za zdravlje srca i u američkoj populaciji", dodala je.

Nitko od sudionika studije na njezinu početku, godine 1990. nije patio od srčanih bolesti, nije imao rak niti je patio od bilo koje kronične bolesti. Ispitanici su svake četiri godine tijekom iduće 24 godine odgovarali na upitnike o načinu prehrane i načinu života.

Stručnjaci su ustanovili da je kod osoba koje su svakodnevno konzumirale više od pola žlice maslinova ulja rizik od obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti bio manji za 15 posto, a rizik od obolijevanja od koronarnih bolesti manji za 21 posto. Kazali su i da veće količine ovog ulja imaju još bolji kardioprotektivni učinak.

Podsjetili su da su kardiovaskularne bolesti općenit pojam za stanja koja utječu na promjene, oštećenja i naslage na stijenci krvnih žila.

Koronarne bolesti su stanja koja nastaju kada je protok krvi bogate kisikom do srčanog mišića blokiran ili smanjen, odnosno kada se zbog taloženja plaka sužuje unutarnji promjer koronarnih arterija.

Američki znanstvenici ustanovili su i da je zamjena jedne čajne žlice maslaca, margarina, majoneze ili mliječnih masti istom količinom maslinova ulja poboljšala zdravlje srca te da se u tom slučaju rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti smanjuje za oko pet posto, a od koronarne bolesti za sedam posto.

U svakom slučaju bilo bi dobro zamijeniti zasićene životinjske masti u prehrani nezasićenim mastima iz biljnih ulja.

Istraživanje su proveli znanstvenici s harvardskog Fakulteta za javno zdravlje T.H. Chan iz Bostona, a rezultati su objavljeni u stručnom časopisu Journal of the American College of Cardiology.