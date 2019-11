Mašinko slavi 10 godina benda

Zagrebački Mašinko sprema veliku proslavu za 10 godina benda 17. siječnja 2020. u Vintage Industrialu.

Uz poziciju na samom vrhu domaćeg punk rocka, Mašinka krasi neskriveno uvažavanje etabliranih kolega sa scene, ali prije svega i stalno rastuće publike. Specifični po neuobičajenoj postavi od čak tri gitare, isporučuju neodoljive rifove i brzo pamtljive, himnične refrene pod utjecajem kalifornijske punk škole. Glavnina njihovog stvaralaštva posveta je mladenačkim danima i njegovanju prijateljstava, a upravo kroz prizmu druženja i zajedništva provlače i nepretenciozni lokalpatriotizam. Djelovanje na materinjem jeziku nije im bila samo sigurna karta za osvajanje regije, već prije svega garancija ekstatičnog pjevanja publike uglas na svakom koncertu.

Mašinko - „Kada vjetar kaže stani"

Prvijenac „Mašinko" (2010.), snimljen u jednom danu, okarakterizirale su lako pamtljive „Sretan", „Pij" i „Sude mi". Drugi album „Svugdje je doma, al lijepo je najljepše" (2014.) napunili su hitovima „Kada vjetar kaže stani", „Oči pune suzavca", „Kad idemo van" i drugima, a dodatne punk bodove skupili su i dizajnom omota ploče čije su korice napravljene kao društvena igra. Izdali su i dva split albuma - „Frakturko" (2011.) snimljen s bendom Fraktura mozga te „Godina majmuna / Majmun godine" (2016.) s Debelim precjednikom. Posljednji maxi singl „Punim plućima"(2018.) s dvije pjesme izašao je u izdanju Dirty Old Labela i Dostave Zvuka. Trenutno su u završnoj fazi s radom na novom albumu čiji se izlazak očekuje u veljači 2020.

Mašinko - „Kako je Potjeh tražio rakiju"

U proteklih 10 godina postojanja svirali su u svim dijelovima Hrvatske, bilo klupski ili festivalski, kao i u mnogobrojnim gradovima regije. Ističu se i nastupi ispred velikana scene s kojima su dijelili pozornicu na velikim dvoranskim koncertima - Hladno pivo, Dubioza Kolektiv, Psihomodo Pop, Let 3, a među posljednje se ubraja i nedavna svirka prije legendi Zabranjeno pušenje. Mašinko nikad nisu glumili biti ono što nisu niti su bježali od onog što ih karakterizira. Na posljednjim izdanjima lirički zreliji, aktualniji i socijalno angažiraniji u borbi protiv loših političkih poteza i posljedica na društvo pokazuju nesumnjivo odraz vlastitog odrastanja i razvoja. I dalje melodijski zaigrani i čvrsto uigrani, ispod površine oni i dalje nose taj punk kao ono zadnje djetinje što čuvaju u sebi i što njih same čuva... od godina.

Mašinko - „041"

Podršku na važnom jubileju pružit će im varaždinsko-koprivnički One Step Away (OSA). Furiozni punk rockeri iza sebe imaju nastup na glasovitom festivalu Punk Rock Holiday, a može ih se uloviti i na festivalima i u klubovima diljem regije. Na sceni od 2000. godine, prvijenac "V Šumi Drjeva Falidu" objavljuju 2005., ubrzo na glasu kao izuzetan na domaćoj underground punk sceni. Nakon jedanaest godina diskografske pauze, 2016. godine izbacuju drugi album "Ni grama srama" i spot za pjesmu "Nitko i ništa". Do kraja godine planiraju objaviti novi singl koji najavljuje izlazak novog albuma.

OSA - „Nitko i ništa"

U pretprodaji po cijeni od 50 kn, dok će na dan biti potrebno izdvojiti 60 kn. Ulaznice se mogu nabaviti na pretprodajnim mjestima: Dirty Old Shop (Tratinska 18), Vintage Industrial / Grif (Savska 160) te u sustavu Entrio.

Koncert organizira Dostava Zvuka.