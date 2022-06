Masažom prostate i G-točke do intenzivnijih i dugotrajnijih orgazama

I ženska i muška tijela imaju mnoge dijelove tijela koje često zanemarujemo. Jedan primjer je klitoris, za kojeg se nadamo da su do sad svi otkrli gdje se nalazi i kako ga stimulirati. Vrijeme je da otkrijete još jednu - mušku G-točku. Prostata (ponekad nazvana P-točka) je muška verzija ženske G-točke. Kada ju se stimulira, može dovesti do intenzivnijih orgazama (do 33% više), inače nedostižnih sa uobičajnim stimuliranjem penisa. Kako bismo vam pomogli da u potpunosti iskoristite prednosti prostate, LELO dijeli korisne savjete za stimulaciju muške G-točke.

Za početak, što uopće radi prostata?

Prostata je žlijezda veličine oraha koja se nalazi na dnu penisa, odmah ispod mjehura, i pohranjuje sjemenu tekućinu. Ova žlijezda je mjesto gdje se svi elementi koji proizvode spermu okupljaju prije ejakulacije. Sama prostata luči značajan dio sjemena. Zatim se kombinira s izlučevinama iz sjemenih mjehurića (par žlijezda koje se ulijevaju u prostatu) i sjemenovoda (cijevi koje prazne spermu od testisa do prostate).

Nakon orgazma, prostata se skuplja i otpušta sjemenu tekućinu u mokraćnu cijev, gdje se zatim izlučuje. Kada se zanemari, sperma često može stagnirati, stvarajući nakupljanje bakterija koje može dovesti do oticanja.

Kako stimulirati mušku G točku?

Postoje dva glavna načina za to: izvana ili iznutra. Možete to učiniti sami ili s partnerom.

Za vanjsku stimulaciju prostate, fokusirajte se na perineum (međicu), traka kože koja leži između skrotuma i anusa. Prostatu možete stimulirati tako da rukama ili vibrirajućom seks igračkom masirate sredinu međice. Vanjska stimulacija je dobra opcija za početnike i one koji ne žele ili nisu spremni isprobati unutarnju stimulaciju.

Unutarnju stimulaciju prostate možete postići dobro podmazanim prstima ili seks igračkom nježno umetnutom u rektum. Prvo, trebate pronaći prostatu i ručno je stimulirati pomicanjem prsta naprijed-natrag. Prostata se nalazi nekoliko centimetara unutra. Ne možete ju izravno dodirnuti, ali ju možete stimulirati kroz rektalni zid ciljajući prema gore.

Olakšajte si seks igračama!

Stimulacija G-točke može biti nezgodna, pa da si skinete posao s ruku (doslovno), LELO nudi niz masažera prostate koji savršeno pristaju muškom tijelu. Iako nema ništa loše u stimuliranju rukama (ili ustima), vibrirajući masažeri prostate posebno su dizajnirani da nadopunjuju vašu anatomiju za maksimalan užitak. Isprobajte Billy 2, koji je zbog tanjeg oblika savršen za početnike, ili Loki Wave koji ima cjelovitiji oblik za one koji žele intenzivnije iskustvo s revolucionarnom WaveMotion tehnologijom. Osim njih, Hugo i Bruno su isto u ponudi, a oni mogu poslužiti kao savršeni buttplug za stimulaciju bez ruku.

Redovita masaža prostate može smanjiti rizik od prostatitisa, raka prostate, bolova u genitalijama, simptoma erektilne disfunkcije i učestalog noćnog mokrenja. Osim toga, poboljšava ukupnu erektilnu funkciju i povećava koncentraciju sperme i cirkulaciju krvi. Iako su zdravstvene prednosti dugotrajne, možda ćete biti iznenađeni drugim pozitivnim aspektima. Vrijeme je da muškarci otkriju intenzivne, dugotrajne orgazme koji mogu imati veliki utjecaj na njihovo seksualno zdravlje. Istražite svoju G-točku sa samopouzadanjem, bez srama i straha! ;)