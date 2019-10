Mary May u Vintage Industrial Baru 23. listopada

U srijedu 23. listopada Vintage Industrial Bar će koncertno preuzeti fantastična kantautorica Mary May iza koje je hvaljeni album "Things You Can't Put Your Finger On".

Mary May - "Softest Tune"

Mary May se javnosti prvi put predstavila u travnju 2018. godine singlom "Softest Tune" koji je jednoglasno osvojio kritičare i utabao put za prvijenac "Things You Can't Put Your Finger On" koji je zaradio nominaciju za nagradu Porin u kategoriji „Najbolji album alternativne glazbe" te je uvršten u sam vrh najboljih ostvarenja 2018. godine od strane regionalnih glazbenih medija.

Glazba koju opisuje kao folk americanu s elementima popa i bluesa u live verziji uz Mary izvode Luka Čapeta na gitari, Marin Živković na saksofonu, Borko Rupena na bubnjevima i Marko Ferlan na kontrabasu.

Mary May - "Let Me Work"

S albuma "Things You Can't Put Your Finger On" izvučeni su singlovi "Softest Tune", "Somewhere Else", "Let Me Work" i "A Lot", a njima je dodan I "Song For Eunice Kathleen" realiziran za projekt Femme Nouvelle.

Ulaznice u pretprodaji iznose 45 kn, a na dan koncerta 60 kn. Kupiti se mogu u Vintage Industrial Baru, Grifu, Dirty Old Shopu I na svim prodajnim mjestima Entria.