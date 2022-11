Mary May otvara koncertni prosinac u Vintage industrialu

Mary May poručuje:

"Ovim koncertom se opraštamo od velikog dijela starog repertoara i otvaramo prostor za nove skladbe!

Dođite s nama proslaviti sve što nam je prvi album donio i dođite čuti u kom smjeru idemo dalje!"

Mary May je, otkad se prvi put predstavila javnosti u 2018. godini s albumom "Things You Can't Put Your Finger On", jedna od aktivnijih kantautorica na sceni. Djeluje s bendom: Luka Čapeta na gitari, Marin Živković na saksofonu, Borko Rupena na bubnjevima i Jakša Perković na basu.

Vidimo se u VIB-u!