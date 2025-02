Marina Kuvedžić: Kad plavi Dunav

Zagrebački Sandorf nedavno je objavio roman Marine Kuvedžić Kad plavi dunav, u lijepom broširanom izdanju na 124 stranice.

Nakon zbirke kratkih priča Put koji je odabrala, kod istog nakladnika, Martina Kuvedžić objavljuje i svoj prvi roman, ljubavnu priču, koja se proteže od predratnih vremena do danas, do Vukovara, do Zagreba.

Pred nama je priča o izgubljenoj mladenačkoj ljubavi.

Očito je kako današnjem čitatelju, stanovniku svijeta najviše nedostaje ljubavi, iskrene, nepatvorene, jake, burnovite, trajne, sudbinske, vječne i neponovljive jer sve drugo čovjek ima i sve drugo je dostigao od svemira i dalje, osim zemeljske ljubavi.