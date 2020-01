Mariah Carey i četvrto desteljeće na vrhu top ljestvica

Mariah Carey je zahvaljujući hitu "All I Want for Christmas Is You" postala prva pjevačica čije su pjesme na vrhu top lista već četiri desetljeća.

Singl, izašao 1994., na vrhu je liste Billboardovih Hot 100 u tjednu od 4. siječnja 2020.

Mariah Carey bila je na vrhu te glabzene ljestvice i u 90-im, 2000-im, 2010-im, a sada i 2020.

"Hura! Uspjeli smo!", napisala je oduševljena pjevačica na Twitteru, gdje je objavila i svoju fotografiju na kojoj nazdravlja uz čašu pjenušca nakon silaska iz zrakoplova.

Pjesma "All I Want for Christmas Is You", popularna u 90-im i 2000-im, postala je još poznatija pošto je 2003. uvrštena u glazbu za film "Zapravo ljubav", a napose pojavom internetskog prijenosa audio i videosadržaja.