Manje ekrana, više čistog rokenrola u Boogaloou

U subotu, 17. listopada 2026. godine, kultni zagrebački klub Boogaloo ponovno postaje epicentar iskonskog, sirovog zvuka. Nakon ljetnih open-air svirki, u goste stižu neuništivi Partibrejkers, bend koji već više od četiri desetljeća drži lekciju iz prve linije obrane zdravog razuma i čvrstog rock 'n' rolla.

Vrata kluba otvaraju se u 20:00 sati, a prepoznatljivi riffovi na rasporedu su točno u 21:30 sati.

Ovaj zagrebački koncert donosi i jednu veliku, intrigantnu novost. Vođeni idejom da se publika mora istrgnuti iz digitalne otuđenosti i ponovno povezati u trenutku, Partibrejkers su nedavno uveli pravilo koje mijenja dinamiku modernih svirki - službenu zabranu snimanja koncerata mobitelima.

Kao prvi veliki regionalni bend koji se odvažio na ovaj korak, karizmatični frontmen Zoran Kostić Cane, gitarist Nebojša Antonijević Anton i ekipa poručuju da u Boogaloo ne dolazite gledati u ekrane, već doživjeti energiju licem u lice. Kako i sam Cane često naglašava: "Čovek se danas krije iza tehnike, a mi dolazimo da nahranimo gladne duše čistom emocijom."

Uz ovu koncertnu revoluciju, bend u Zagreb stiže na krilima velikog jubileja i slavljeničke nostalgije, nastavljajući promociju luksuznog vinilnog reizdanja njihovog antologijskog prvog albuma Partibrejkers I iz 1985. godine, ploče koja je s hitovima poput "Ulični hodač" i "Hiljadu godina" zauvijek promijenila lice domaće scene.

Još od ranih dana Radničke kontrole, preko kultne suradnje na antiratnom projektu Rimtutituki pa sve do legendarnih nastupa s Motorheadom i Chuck Berryjem te prekooceanskih turneja, Partibrejkersi su ostali pojam za ustrajnost koja nema rok trajanja.

Ulaznice :

Za ovaj rock 'n' roll spektakl bez filtera i digitalnih distrakcija ulaznice se mogu nabaviti isključivo putem sustava Entrio.hr.

Prvi kontingent early bird ulaznica dostupan je po cijeni od 20 eura, nakon čega će regularna cijena u pretprodaji iznositi 25 eura, dok će na sam dan koncerta, u subotu 17. listopada, na ulazu u klub karta koštati 30 eura.