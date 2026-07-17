Lavina i Alexandra Căpitănescu premijerno stižu u Hrvatsku! Izvođači koji redefiniraju modernu rock i metal scenu, a koji su nastupima na ovogodišnjem Eurosongu u Beču privukli posebnu pažnju publike i medija, nastupit će u Tvornici kulture u nedjelju, 20. rujna 2026. godine.

LAVINA - „Kraj Mene (LIVE) | Serbia| Grand Final | Eurovision 2026"

LAVINA je šesteročlani metal bend iz Niša koji je svojim progresivnim zvukom i sjajnim izvedbama uživo osvojio publiku diljem Europe. Osim što su svirali na velikim europskim festivalima kao što su Sziget i Eurosonic, u ovogodišnjem su finalu Eurosonga u Beču pjesmom „Kraj Mene" kao predstavnici Srbije zaslužili visok plasman te privukli pažnju publike diljem Europe. Bend je sa svojim novim singlovima zaradio više od osam milijuna pregleda na YouTubeu, a turneja s Alexandrom Căpitănescu odvela ih je na velike europske pozornice. Njihovi nastupi u sebi nose poseban dramatični i poetični senzibilitet, a svojom vatrenom energijom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Ovog će rujna zagrebačka publika uživo imati priliku čuti eurovizijski hit „Kraj Mene", ali i favorite kao što su „Id", „IRON WILL" i „Attrition".

Alexandra Căpitănescu - „Choke Me (LIVE) | Romania | Grand Final | Eurovision 2026"

Alexandra Căpitănescu ove je godine očaravajućim nastupom i izvanrednim vokalnim sposobnostima osvojila visoko treće mjesto na Eurosongu i tako Rumunjskoj priskrbila najviši plasman u posljednjih 16 godina. Glazbenica je svoju karijeru započela pobjedom u showu The Voice of Romania, nakon čega je objavila debitantski EP „Căpitanu". Uz veliki eurovizijski uspjeh s pjesmom „Choke Me", Alexandra je doživjela veliki glazbeni uspon. Njezina je digitalna prisutnost privukla stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, kao i više od 15 milijuna pregleda na YouTubeu. Alexandra Căpitănescu i njezin bend posebno su se istaknuli svojim nastupima u kojima kombiniraju suvremeni umjetnički izraz sa sirovim emocijama. Rumunjska će glazbena zvijezda u Tvornici izvesti hitove „Choke Me", „HEAT" i „Tare" i publici servirati poseban koncert za pamćenje.

Dvostruki koncert benda LAVINA i rumunjske glazbenice Alexandre Căpitănescu obilježit će početak koncertne sezone u Tvornici kulture. Izvođači će u sklopu zajedničkog dijela europske turneje predstaviti posebnu umjetničku energiju, suvremen pristup rock i metal zvuku, a zagrebačka će publika imati priliku premijerno čuti novi materijal jednih od trenutno najuzbudljivijih izvođača žanra.

U prodaji je ograničeni kontingent early bird ulaznica po cijeni od 25 eura, a dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa i online u sustavu CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 27 eura, dok će na dan koncerta za ulaznicu biti potrebno izdvojiti 30 eura.