Suffocation i Ingested sredinom listopada u Boogaloou

Američki death metal velikani Suffocation vraćaju se u Zagreb u sklopu turneje "Southern & Eastern Europe"! Nedvojbeni ljubimci domaće publike koncert će održati u četvrtak, 15. listopada 2026. u Boogaloou, a jedan od povoda turneje bit će i obilježavanja 35 godina kultnog albuma "Effigy of the Forgotten", s kojeg će odsvirati nekoliko pjesama. A večer u kojem se sva imena bendova sastoje od samo jedne riječi zaokružuju Ingested, Undeath i Eternal, čime Zagreb dobiva jedan od najbrutalnijih metal događaja godine. Early bird ulaznice po cijeni od 29 eura dostupne su putem Hangtime weba. Nakon isteka early bird kontingenta pretprodajna cijena iznosit će 33 eura, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, ulaznice koštati 37 eura. Fizičke ulaznice uskoro će biti dostupne u Dirty Old Shopu.

Suffocation su osnovani 1988. u Centereachu na Long Islandu i od samih početaka postali su sinonim za brutalni i tehnički death metal. Njihov debitantski album "Effigy of the Forgotten" iz 1991. smatra se jednim od ključnih izdanja žanra i pločom koja je snažno utjecala na razvoj svih mogućih podžanrova death metala. Bend je tijekom karijere izgradio reputaciju jedne od najrazornijih live mašina na sceni, spajajući tehničku preciznost, guttural vokale i nezaustavljive blast beatove u što se zagrebačka publika više puta mogla uvjeriti. Njihov utjecaj čuje se u generacijama death metal i deathcore bendova koji su došli nakon njih. Aktualni album "Hymns from the Apocrypha" objavljen je za Nuclear Blast, a bend i dalje djeluje kao jedna od najvažnijih institucija ekstremnog zvuka.

Britanski Ingested dolaze iz Manchestera, gdje su osnovani 2006. godine. Kroz gotovo dva desetljeća izrasli su u jedno od najjačih imena britanskog ekstremnog metala. Njihov zvuk spaja slam, brutal death metal i deathcore u masivnu, modernu i nemilosrdnu cjelinu. Bend je tijekom karijere svirao s imenima kao što su Cannibal Corpse, The Black Dahlia Murder, Nile, Carnifex i Revocation. Aktualnim albumom "Denigration" nastavljaju potvrđivati status jednog od najbeskompromisnijih bendova scene i grehota bi bila propustiti njihov nastup.

Undeath stižu iz Rochestera u saveznoj državi New York, a osnovani su 2018. godine. U kratkom su vremenu postali jedno od najuzbudljivijih novih imena američkog death metala. Njihov zvuk oslanja se na old school death metal, horor estetiku, moshersku energiju i zaraznu brutalnost. Nakon albuma "Lesions of a Different Kind" i "It's Time... to Rise from the Grave", 2024. su objavili "More Insane". Undeath donose sirovinu, zabavu i kaos, točno ono zbog čega ih publika sve češće svrstava među nove predvodnike žanra, a zašto je tomu tako najbolje se uvjeriti ovom prilikom u Boogaloou.

Eternal dolaze iz Phoenixa u Arizoni i pripadaju novoj generaciji američkog old school death metala. Bend je osnovan 2021. godine, a već s prvim EP-jem „Forsaken Memories" privukao je pažnju underground scene zahvaljujući kombinaciji sirovog death metala, thrasha i mračnih melodija. Sljedeće izdanje „Faceless Evil" dodatno je učvrstilo njihov status jednog od najperspektivnijih mladih bendova američke scene, dok je debitantski album „Cryptic Lust" iz 2024. godine donio još zreliji i brutalniji zvuk inspiriran klasicima poput Deatha, Obituaryja, Gorgutsa i Entombeda. Njihov stil spaja floridski i švedski pristup death metalu, uz naglasak na agresivne riffove, horor atmosferu i old school energiju.

Dan ranije bendovi će nastupiti u beogradskoj Zappa Barci, također u organizaciji Hangtimea.