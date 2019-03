Mangroove novo domaće pojačanje INmusic festivala #14!

Mangroove, jedan od najkvalitetnijih domaćih pop bendova na krilima posljednjeg albuma "Srce" i sjajnih kritika stiže na pozornicu našeg najvećeg open air festivala!

Mangroove su se na domaćoj sceni pojavili prije 15 godina, a nakon četiri albuma i brojnih uspješnih koncerata u Hrvatskoj te diljem regije etablirali su se kao jedan od najboljih domaćih pop bendova.

Kreativni tandem Toni Starešinić i Željka Veverec su 2009. godine objavili album prvijenac Svijet za nas, dok su Put na mjesec objavili 2012., a to je ujedno i album koji im je osigurao prvu nominaciju za Porin za najbolji album klupske glazbe. Isti uspjeh ponovio je i treći album Sami kojeg su snimili u suradnji s producentom Zvonimirom Dusperom, a prošle godine su objavili četvrti album Srce koji je kritika proglasila jednim od najboljih albuma u 2018. godini.

Album je donio hitove "Sanjala sam ljubav", "Laka sam" i "Nada", osvojili su dvije nominacije za nagradu Rock&Off, a nedavno su održali i veliku koncertnu promociju u Zagrebu. Njihov spoj soula, jazza, funka, popa i elektronike stiže i na INmusic festival #14 u lipnju ove godine, gdje će svirati uz bok najvećim imenima aktualne svjetske scene.

Mangroove se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.