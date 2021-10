Mamurluk nakon alkohola nije rijedak slučaj mnogima... možda čak i vama, no znate li za mamurluk od slatkiša?

Ako se ponekad prejedete čokolade i kolača to nije strašno, no ako stalno unosite prevelike količine šećera, to može naškoditi vašem organizmu pa čak i dovesti do promjena u mozgu koje će izazvati ovisnost o šećeru, tvrde nutricionisti.

Što se tiče mamurluka s početka teksta, on se manifestira kroz vrtoglavicu, glavobolju i nervozu, baš kao i kad se napijete., a posljedica je prevelike količine šećera koju organizam mora probaviti.

Stoga, kao i s alkoholom, budite umjereni i sa slatkim...