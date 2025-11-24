Mali Mujica i petica
Što se dogodi kad Mujo pokuša saznati kako mali Mujica stoji u školi pa dobije prilično neočekivan odgovor
Mujo se vrati s posla i vidi malog Mujicu kako se igra na kompjuteru, pa ga upita:
- Jel', mali, nemaš ti neke zadaće za napravit'?
Mujica odmahne glavom:
- Jok, babo, sve sam već uradio ....
Mujo nastavi s ispitivanjem:
- A kako je bilo u školi danas?
Mujica klimne, ne odvajajući oči od ekrana:
- Dobro ....
Mujo nezadovoljno pita:
- Jes' dobio kak'u ocjenu?
Mujica odvrati:
- Umalo sam dobio pet'cu!
Mujo se zbunjeno počeše po glavi:
- Pa šta's onda dobio?
Mujica slegne ramenima:
- Ništa, bolan, dobio ju je Ibro koji sjedi do mene!
