Koliko je puta Fata prevarila svog Muju
Što se dogodi kad Mujo nagovori Fatu da mu pošteno prizna koliko ga je puta prevarila
Pita Mujo Fatu:
- Rec' Fato, pošteno, jesi l' me ikad prevarila?
Veli Fata: - Ne bi ja, Mujo moj, nikad'...
Mujo ponovi:
- Ma rec', Fato... 'ajde, neću te tuć'!
I Fata poče:
- Pa, eto, jesam Mujo, al' samo 3 puta ... Jel' se sjećaš kad si ono počeo igrat' za Želju, pa te trener nije htio stavljat' u tim? E, ja otišla kod trenera... I jel' te poslije stavlj'o?
Mujo nevoljko odgovori:
- Pa jes'...
Fata nastavlja:
- E, onda kad te trener počeo stavljat', niko ti nije htio dodat' loptu! Pa sam otišla u svlačionicu... 'I jesu l' ti poslije dodavali?
Mujo slegne ramenima:
- Pa, jesu...
Fata uzdahne:
- A kad su ti počeli dodavati, je l' ti cijeli stadion zvižd'o?
Mujo se snuždi:
- Ma, jest'...
Fata ponosno završi:
- A je l' ti sad iko zviždi?
Novi komentar