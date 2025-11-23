« Vic dana
Koliko je puta Fata prevarila svog Muju

Što se dogodi kad Mujo nagovori Fatu da mu pošteno prizna koliko ga je puta prevarila

Pita Mujo Fatu: 

- Rec' Fato, pošteno, jesi l' me ikad prevarila?

Veli Fata: - Ne bi ja, Mujo moj, nikad'... 

Mujo ponovi:

- Ma rec', Fato... 'ajde, neću te tuć'!

I Fata poče:

- Pa, eto, jesam Mujo, al' samo 3 puta ... Jel' se sjećaš kad si ono počeo igrat' za Želju, pa te trener nije htio stavljat' u tim?  E, ja otišla kod trenera... I jel' te poslije stavlj'o?

Mujo nevoljko odgovori:

- Pa jes'...

Fata nastavlja:

- E, onda kad te trener počeo stavljat', niko ti nije htio dodat' loptu! Pa sam otišla u svlačionicu... 'I jesu l' ti poslije dodavali?

Mujo slegne ramenima:

- Pa, jesu...

Fata uzdahne:

- A kad su ti počeli dodavati, je l' ti cijeli stadion zvižd'o? 

Mujo se snuždi:

- Ma, jest'...

Fata ponosno završi:

- A je l' ti sad iko zviždi?

