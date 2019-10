Maker Faire Zagreb u Tehničkom muzeju Nikola Tesla

Maker Faire je najveće i jedinstveno događanje u svijetu koje se održava od 2006. godine i od kada je širom održano 200 istovjetnih događanja. Maker Faire je obiteljski festival izuma, kreativnosti, snalažljivosti i poduzetništva, a sve pod pokroviteljstvom Maker pokreta.

Maker Faire je okupljanje zaljubljenika u tehnologiju svih godišta, a među njima ćete naći nastavnike, majstore, hobiste, pripadnike znanstvene zajednice, inženjere, znanstvene klubove, umjetnike, studente i komercijalne izlagače. To je skup fascinantnih znatiželjnika koji uživaju u učenju i nesebičnom dijeljenju znanja. Svi ti „makersi" dolaze na ova događanja pokazati svoje radove i podijeliti svoje znanje sa publikom i istomišljenicima. Maker Faire primarno je orijentiran na tehnologije budućnosti, ali tu se mogu vidjeti inovacije i eksperimentiranja u cijelom spektru znanosti, inženjerstva, umjetnosti, performansa i zanatstva.

Hrvatska udruga FabLab, već nekoliko godina aktivno sudjeluje u Maker Faire događanjima širom EU, od Barcelone i Rima, do Beča, Trsta, Ljubljane i sva ta iskustva željeli su dovesti i u Zagreb.

Jedan od najvažnijih razloga zašto organiziramo Maker Faire Zagreb je podizanje svijesti o makers kulturi. Stvaranje je oduvijek bilo dio ljudskog života, a većina ljudi su makeri, iako toga nisu sami dovoljno svjesni. Stoga je za nas najveći izazov ukazati ljudima da shvate što su kreatori i da se upitaju jesu li oni sami ponaosob makeri.

Razmislite o tome na ovaj način: vaš tata radi na automobilu, a on čak nije ni mehaničar, vaša baka dolazi s najkreativnijim receptima u kuhinji, vaš susjed kompostira i uzgaja nevjerojatne vrtne proizvode, vaša mama stvara prekrasne rukotvorine, djeca vaše susjede grade LEGO objekte i modele, tvoj prijatelj programira glupog robota, prijatelj tvog prijatelja je drvodjelac, tvoja mlađa sestra radi odjeću za svoje lutke i gradi kućice za lutke, tvoj učitelj izrađuje nakit od otpada, tip niz ulicu može popraviti bilo koji uređaj koji se u vašoj kući raspada, a vi - talentirani umjetnik, izvođač, redatelj, inženjer, znanstveni geek... Puno se toga može napraviti, korisno ili samo za zabavu. Igračku koju niste imali i izradili ste je za sebe. Šal koji ste pleli jer ste mislili da je pletenje bilo zabavno naučiti. Ukrasi koje ste napravili za obiteljske proslave. Stari i jedinstveni obrt ili vještina koju ste naučili od svojih predaka. Videoigra ili ekološki prihvatljiv projekt koji ste stvorili sa svojim kolegama.

I da, kako su se vremena mijenjala, makersi su svesrdno prihvatili nove tehnologije, elektroniku, softvere, 3D pisače i druge tehnologije digitalne izrade, te njihovo integriranje u staromodne hobby projekte, za stvaranje potpuno nove razine DYI-a i inovacija.

Dosadašnju aktivnost, STE[A]M tjedan, koja će se održati od 9 do 11. listopada 2019. primarno namijenjenog učiteljima i nastavnicima s mnoštvom radionica iz STE[A]M područja, zaključit ćemo po prvi puta u Hrvatskoj s velikim događanjem kreativnosti, inovativnosti, tehnologije i poduzetništva u suradnji sa Tehničkim muzejom Nikola Tesla.

Maker Faire Zagreb je otvoreno događanje za širu javnost i usmjereno na čitavu regiju. Uz izlagače iz Slovenije, Austrije, Italije i Srbije, te najavljeni organizirani dolazak iz Bosne i Hercegovine, biti će prisutni i izlagači iz cijele Hrvatske, od Osijeka do Dubrovnika. Posjetitelje očekuje oko 70 projekata koje će predstaviti više od 200 makera. Biti će prisutni projekti mladih predstavnika poput Alberta Gajšaka ili grupe mladih inovatora i igre Mundus.

Prvi Maker Faire Zagreb će okupiti najširi krug predstavnika makers kulture, ne samo one koji se bave suvremenim digitalnim tehnologijama, već i one koji svojim tradicionalnim vještinama mogu biti inspirativni za nove lude projekte. Pored projekata i atrakcija, održati će se veći broj radionica namijenjenih djeci i mladima, od radionica lemljenja, do izrade osobnih odjevnih elektroničkih predmeta.