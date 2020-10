Majka distorzija, debitantski roman domaće autorice

"Majka distorzija" debitantski je roman autorice Vlatke Basioli koji vas neće ostaviti ravnodušnima. Govori o rokerici Kristini i njenom životnom putu do glazbenog uspjeha. Kao i svaki, i taj je put prožet dobrim i lošim iskustvima, velikim žrtvama, ali i slatkim uspjesima. Ovo je roman u kojem će se prepoznati svatko tko se ikad bavio umjetnošću, ali i svatko tko ima poziv.

Ako ste se ikad u životu odlučili za nešto boriti - za vlastite snove, za jasan cilj, za nešto više od onoga što vam se nudi - ovo je roman o vama. Čija god bila, borba o kojoj Basioli piše uvijek je ista - ide protiv okoline, tuđih očekivanja, ograničenja i vlastitih strahova. I to nije neka romantična borba u kojoj je potreban trenutak hrabrosti da bi se ostvarili svi snovi - to je konstantna borba u kojoj se strahovi, demoni, drugi ljudi, vlastita ograničenja, nikad ne pobjeđuju, već samo zaobilaze, ponovo i ponovo, u borbi koja ne prestaje do smrti.

Basioli o tome piše bez okolišanja i povlađivanja čitatelju, stoga se pripremite da likove u ovom romanu volite, ali i mrzite. Oni su prije svega realni i vrlo ljudski, stoga se autorica ne libi prikazati i u najgorem svjetlu.

Vlatka Basioli je magistra južnoslavenskih jezika i fonetike, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kratke priče su joj objavljivane u raznim domaćim zbirkama, a osim što piše, veliki dio života bavila se i glazbom, zbog čega romanu daje i realni prikaz glazbenog svijeta. "Majka distorzija" knjiga je koju ćete čitati brzo, ali o njoj razmišljati dugo.

Možete je nabaviti u knjižarama Rockmark (Berislavićeva 13, Zagreb).Ako želite potpisano izdanje ili izdanje s posvetom, naručite ga na Proverba.hr webshopu.