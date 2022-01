Magični motivi Josipa Pina Trostmanna

Dubrovčanin,akademski slikar Josip Pino Trostmann istaknuti je hrvatski likovni umjetnik, autor s impozantnom karijerom i respektabilnim opusom s nizom samosvojnih ciklusa, uspješni izlagač na brojnim izložbama, na raznim stranama svijeta i danas predano i marljivo slika, dotjerujući svoje slike, ulja na platnu vrlo različitih formata (od manjih do vrlo velikih, ništa mu nije strano), nastojeći umiriti, odobrovoljiti svoj neumorni stvaralački nerv, u kontinuiranoj potrazi za najboljom slikom svoga života.

Trostmann slika svijet u kojem živi, koji ga okružuje i koga on vidi i osjeća. To je ponajprije Dubrovnik, promatran i doživljen (doživljavan u dugom razdoblju) iz daljine,pogled klizi preko mora do čvrstih i otpornih zidina Grada, kroz lišće i grane drva s ove strane, ali i iz blizine,do bedema koji još uvijek stežu u svoj kameni zagrljaj zagrljaj i kuće i ljude, more je, poput ulja, možda tek malo laganog vjetra, da se čuje šumorenje, život.

Trostmann voli i sjenovite vrtove, poluskrivene ispod krovova i zidova, ispod prozora i dimnjaka, mjesta potpune tišine s razbuktalim grmovima i lijepim cvijećem, mjesta uspomena i mnogih tajni, neizgovorenih riječi, prešućenih odgovora.

U njegovu se opusu mogu često vidjeti i fragilne vaze bogato urešene sa cvjetovima i voćem, mrtve prirode, otmjeni produkti davnih vremena, nekako sačuvani, poput nijemih svjedoka i u ovom vremenu.

Slikar je izgradio osobnu paletu čudesnih, magičnih motiva, bruseći je s novim slikama svakodnevno, istražujući i dograđujući svijet tema, koje ga nadahnjuju svojim izazovnim oblicima, tvorbama lijepoga.

Da, Trostmann je i slikar trenutaka koji odišu divljenjem lijepom, od prirode do arhitekture, od mora do otočja i obale, njegove su boje topline, boje života, ustreptalog krvotoka, čežnje i strasti.

Uza sve, na Trostmannovim slikama uvijek fino i odmjereno dozirana raskriljuje se svjetlost, natkriljujući sve .

Josip Pino Trostmann kreirao je zasebni,izdvojeni,paralelni svijet uz ovaj svijet koji postoji kao jedina stvarnost i jedina forma,svijet svakodnevnih magičnih motiva.

Taj čudesni svijet raznolikih motiva živi svoj cjeloviti i složeni život na mnogim slikama ovoga jedinstvenog i neponovljivog umjetnika, slikara iznimne vještine i nadahnuća, Josipa Pina Trostmanna.