Ludi, ludi tjedan u Attacku

DAJTE DJECI MIKROFONA

Pozdrav ljudi

Evo došlo je i to vrijeme, vrijeme da krenemo sa novom, šestom sezonom DDM-a. U slučaju da netko nezna o čemu se radi pročitajte opis u nastvaku.

Dajte djeci mikrofona jedan je od programa kolektiva "Idi pa vidi" i AKC Attacka. Cilj je mladima, ali i svima drugima, omogućiti prostor, publiku, binu, razglas i naravno, mikrofon (možda čak i tri).

Neovisno o prijašnjem iskustvu, polaznicima /cama će program omogućiti nastup pred publikom i dodatan napredak za daljnji razvoj.

Sudionici/ce će sami/e odlučiti da li će izvoditi već napisane stvari, hoće li se koristiti tehnikom freestyle-a ili pak kombinacijom jednog i drugog. Sve je dobrodošlo i svi/e su dobrodošli/e.

MLADA BEBA U ATTACKU

10.03. 22:00 @ AKC Attack

Ulaznice

Neprestano u transformaciji sa svojin autentičnim zvukon - sveta ženska energija Mlada Beba odlučila nas je blagoslovit i spustit se iz svog hiperkozmosa do Medike.

Svojim bezobraznim i zavodljivim numerama osvaja cyber prostor i napokon je došlo vrijeme da ju čujemo uživo! Slušat ćemo njene hitove i možda neke nove stvari sa kojima će nas odvest u alternativnu stvarnost.

živila ženska rep revolucija, živila beba!

prije i poslije livea slušamo setove kolektiva Heartskomerz i Prednjačenje

vole vas:

0.111MG

BEHADIIIL

FEMTO

NOMINIS

VIATORI

DOGI

711

TNXPECH

vrata raja: 22:00

stay blessed xoxo,

heartskomerz&prednjachenje

FELT EMO, WON'T DELETE

11.3. // 23:00 - 04:00 // 4€

Godina je 2005. imam 14 godina, ne razumiju me roditelji niti svijet oko mene. Ne, ovo nije samo još jedan status na mom myspaceu nego moj sumoran život.

Srećom razumije me hrpa drugih klinaca koja emocije zna pretočiti u melodije i vriskove pa me njihova muzika tješi u teškim danima.

Podijeliti ćemo s vama svoje simpatije i puštati My Chemical Romance, Silverstein, Senses Fail, Fall Out Boy, Paramore, Taking Back Sunday.

Vratite šiške, kockice, rajfove, zakovice, lance, rukavice, olovku na oči i dođite na emo party. Uzet ćemo natrag subotu, paničariti u disku i biti će to dan za pamćenje. Vidimo se na Pierottijeva Avenue and it will feel so right staying up all night!

desscode: myspace 2008

upad: 4eur

--> snake bites: free upad

RADIONICA DRAMSKE IGRE I CIRKUSKIH VJEŠTINA ZA DJECU I MLADE

12.3. u 12:00, MO Dugave

Poveznica na prijavnicu: https://bit.ly/3SwKCLq

Prijave se zaprimaju zaključno s 10.03. u 16.00 sati

Radionica je namijenjena djeci uzrasta 6 - 12 godina

Radionica je osmišljena kao serija igri koje uključuju neke cirkuske vještine i tehnike (poput žongliranja), ali i mnoge druge tehnike kroz koje se sudionici uče koristiti svoje tijelo, glas, svoju maštu, ideje i impulse na način koji može voditi nekom stvaralaštvu - to jest izražavanju na sceni i pred publikom. Ove tehnike pomažu i za oslobađanje od straha (pred publikom), obogaćuju maštu i otvaraju prema novim idejama. Osobito se osvještava rad s partnerom - bilo da se radi o drugom živom biću koje je s nama na "pozornici", ili bolje rečeno s nama u igri, ili o ljudima koji tu igru promatraju, i koja na ona njih utječe. Osim vježbi u parovima, radit će se različite tehnike i vježbe s rekvizitima. U ovu svrhu,na radionici će se zajednički izrađivati jednostavniji žonglerski rekviziti kojima će se kasnije polaznici služiti pri vježbanju.

Od cirkuskih vještina obradit će se žongliranje različitim objektima (lopticama, čunjevima, kolutovima), balansiranjem objekata, plesanjem s poi trakicama.