"Loše navike" koje pokazuju da ste inteligentni

Koliko puta ste čuli da se o nekome govori da je pametan, ali je zato prava katastrofa - neuredan je do bola, psuje kao kočijaš, a ne možeš ga probuditi ujutro da mu skačeš po glavi.

E sad, koliko god te navike bile loše i iritabilne, u isto vrijeme je kristalno jasno da je takva osoba zapravo izuzetno visoko inteligentna i oštroumna... ma koliko to vama zvučalo potpuo sumanuto.

Pa da vidimo što se krije iza te tri loše navike... koje su loše svima osim ljudima koi ih imaju....

Kasno buđenje - kada ostajete budni do kasno i morate rano ustati za posao, to znači da ste vjerojatno uvijek umorni i stoga vas doživljavaju kao lijene koliko god radili tijekom svoje smjene. Radi se o tome da vaš cirkadijalni ritam kod vas djeluje drugačije nego kod drugih. I ono što je zanimljivo je da su znanstvenici pronašli vezu između cirkadijalnih ritmova ljudi i razine njihove inteligencije. Studija objavljena u časopisu Psychology Today otkrila je da ljudi koji su ostajali budni do kasno i budili se kasno ujutro imaju viši IQ.

Neurednost - postoji ideja da biti neuredan znači biti neorganiziran i stoga manje produktivan. No, jedan psiholog sa Sveučilišta Minnesota otkrio je da su ljudi koji imaju neuredne sobe inteligentniji i imaju veći IQ. I zaista, kada se vaš um bavi tako velikim stvarima, briga o urednosti je najmanja vaša briga. Štoviše, neuredna soba znači da ste vrlo kreativna osoba.

Psovke - psovanje ima loš glas oduvijek. Ljudi koji psuju često se doživljavaju kao vulgarni i nepristojni. Međutim, studija provedena na Marist Collegeu u New Yorku pokazala je suprotno - ljudi koji često to psuju su inteligentniji, imaju veći vokabular i bolje retoričke vještine. Osim toga, oni su iskreniji jer je psovanje povezano s iskrenim emocijama. To znači da će ljudi koji psuju vjerojatnije pokazati svoje pravo lice i izraziti svoje prave osjećaje

Tako da, ma koliko vi željeli promijeniti takvu osobu, vjerojatnost za to je izuzeno mala... prije ćete od njega/nje dobiti - f*ck off ;)