Loša slika o vlastitom tijelu narušava seks

Kada ste zadnji put vidjeli prizor starijih osoba kako se ludo zabavljaju? Ne možete se sjetiti, zar ne? Zašto se u medijima konstantno izbjegavaju upravo takve scene - starije osobe koje uživaju u svojoj seksualnosti? Čini se da smo uvijek okruženi slikama mladih tijela što može biti toksično za naše društvo jer uz sebe veže osjećaj nelagode kada je riječ o starenju i starijem tijelu. Potaknuti tom problematikom, LELO je razgovarao s Dr. Laurie Mintz, profesoricom psihologije i seksualnom terapeutkinjom, koja nam je objasnila je li seks stvarno samo za mlade ili se radi o još jednom stereotipu?

"Možda je ipak najvažniji nečiji stav o seksu i starenju. U jednom istraživanju u kojem je sudjelovalo preko 600 žena između 45 i 70 godina, većina je i dalje bila seksualno aktivna - a kao razlog navode vjerovanje da je seks važan. Drugim riječima, čini se da pozitivan stav o seksu (smatrajući ga bitnim, važnim dijelom života), prevladava nad biološkim promjenama koje se događaju kako starimo. Dakle, naša se tijela seksualno mijenjaju što smo stariji, no seksulani užitak može ostati isti - ili čak postati bolji s godinama!

Različita istraživanja pokazala su da iako se seksualna učestalost kod žena može smanjivati s godinama, zadovoljstvo se povećava, što znači da žene doživljavaju sve više orgazma. Čini se kako je seks kao dobro vino koje postaje bolje što je starije. Dr. Mintz otkriva razloge koji ovo potkrepljuju:

Žene se osjećaju ugodnije u svom tijelu

Veće su mogućnosti da partneru kažu što točno vole

Koriste više lubrikanta i seksualnih igračaka

Ne definiraju seks samo kao seks

Više vremena provode ljubeći se, masirajući se i više fokusa daju stimulaciji klitorisa

To nas dovodi do jednostavnog zaključka - eksperimentiranje i noviteti mogu poboljšati seks i užitak. Osim toga, veće su šanse da žena doživi orgazam u starijoj dobi. To je vjerojatno zbog činjenice da se žene osjećaju ugodnije u svom tijelu i znaju što je potrebno kako bi doživjele orgazam, a u međuvremenu su i naučile tražiti ono što vole. Dr. Mintz objašnjava: ''Točnije, čini se kako žene s godinama postaju svjesnije te se ugodnije osjećaju u vezi svojih potreba za klitoralnom stimulacijom, radije nego da trpe za vrijeme seksa i na kraju se osjećaju ''slomljeno'' ako tako ne dožive orgazam."

Iako seksualnu želju često poistovjećujemo s "napaljenošću", postoji i drugi tip, a to je otvorenost prema samoj ideji seksa. Ovo se lako može povezati s činjenicom da muškarci ne dođu do ove točke sve do svojih srednjih godina što znači da njihov um prije ovoga ne može iskusiti dobar seks. Isto se može reći i za žene. ''U istraživanjima i u kliničkim zapisima vidimo da kako žene stare - i kako se duljina veze produžuje - osjećaju sve manje uzbuđenosti (znano još kao ''spontana seksualna želja''). Iako neke žene zbog toga prestaju imati odnose, postoji velika grupa žena koje koriste svoje osjetljive porive da ih vode prema tome da imaju zadovoljavajuće seksualne odnose. Drugim riječima, one obrnu "jednadžbu" - ne čekaju da se uzbude kako bi uživale u seksu, već uživaju u seksu da se uzbude. Umjesto da se oslanjaju na svoju biologiju (odnosno, divlje hormone mladosti), one se oslanjaju na svoje znanje o važnosti seksa za njihove veze i koliko im seks može biti divan, kako bi ostale seksualno aktivni i u kasnijim godinama'', objašnjava dr. Mintz.

Iako postoje brojne pozitivne strane u vezi seksa i starenja, ipak postoje određeni problemi koji pogađaju i muškarce i žene. Primjerice, rezultati istraživanja o utjecaju menopauze na seks su malo zbunjujući zbog toga što s jedne strane pokazuju kako smanjenje estrogena može donijeti razne ne baš seksi simptome (valunzi, vaginalna suhoća, stanjivanje rodnice), no s druge strane prikazuju kako pojedine žene imaju bolji seks poslije menopauze zbog toga što ih ne brine mogućnost trudnoće ili spolno prenosive bolesti. Muškarci mogu imati problema s razinom testosterona koji ima ključnu ulogu u seksu - trebat će im više vremena nego inače da dođe do erekcije koja možda neće biti toliko snažne kao prije. No, nema razloga za brigu jer postoji velik izbor lijekova koji mogu pomoći u takvim situacijama.

Promjene koje dolaze sa starenjem vode do toga da muškarci i žene više komuniciraju, postaju kreativniji, slušaju svoja tijela, možda čak i usporavaju stvari - a kao rezultat toga dobivaju vrstu stimulacije koja će vrlo vjerojatno voditi do zadovoljavajućeg seksa za obje strane - ljubljenje, oralni seks, maženje. Isto tako, češće se upotrebljavaju lubrikanti i vibratori u seksu - a znamo da žene koje koriste vibratore dožive lakše i intenzivnije orgazme.

Za kraj želimo naglasiti - pozitivan stav je ono što je bitno. ''U svakoj dobi, loša slika o vlastitom tijelu narušava seks!'', zaključuje dr.Mintz.