Projekt Ljeto u Tehničkom powered by Pločnik tijekom tri mjeseca trajanja Zagrebu i njegovim posjetiteljima donosi ljetnu oazu u kojoj će se izmjenjivati izložbe, kazališne predstave, koncerti, nastupi DJ-a, pub kvizovi, paneli...

Program se odvija u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Hala V i vrta, svakodnevno od 17 do 23 h. Ljeto u Tehničkom suradnički je projekt Tehničkog muzeja Nikola Tesla i udruge Scuderia Zagreb i već je u prva dva izdanja, 2018. i 2019., izazvalo veliko zanimanje posjetitelja.

Kombinacija vanjskog prostora vrta i interijera Hale V omogućava jedinstveno iskustvo raznolikih sadržaja na jednom mjestu.

Ovo ljeto pridružuje im se i Pločnik, popularni gradski multifunkcionalni prostor kod Zapadnog kolodvora, koji će svoju ljetnu inačicu oživjeti upravo u vrtu.

Nakon završetka projekta Ljeto u Tehničkom powered by Pločnik na istoj lokaciji od 27. do 29. kolovoza održat će se Art Zagreb sajam, a zatim od 1. do 6. rujna Zagreb Design Week.