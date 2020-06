Ljetni diskont kulture, događanja od 29.6. - 3.7.

Diskont kulture prigoda je da u CeKaTe-u uživate u vrhunskim kulturnim i umjetničkim susretima te ugodnim razgovorima. Centar za kulturu Trešnjevka trudi se skratiti i uljepšati vam dane do početka godišnjih odmora i odlazaka na more, ili kod rođaka na selo, ili jednostavno do zagrebačkog Jaruna.

Od 4. lipnja do 24. srpnja u CeKaTe-u, za sve Zagrepčane i goste, pripremili smo OSMI LJETNI DISKONT KULTURE.

Ove godine očekuje vas bogat program...koncerti, predstave, stand up show, čitanje priča, književne večeri i radionice za djecu. Možete poslušati zanimljive koncerte, družiti se na radionicama, zabaviti se ali i nešto naučiti.

Programi će se održavati u Atriju CeKaTe-a, a u slučaju kiše u dvorani.

Za sva događanja, osim za predstave, ne morate kupiti kartu da biste uživali u programu.

Centar za kulturu Trešnjevka se i dalje drži uputa Nacionalnog stožera te se u gledalištu (dvorana i dvorište) sjedi s propisanim razmacima. Za sve posjetitelje osiguran je dezinficijens, a publiku se dočekuje s maskama na licu. Zbog novonastale situacije i kako bi smanjili mogućnost zaraze COVID-om 19, pojedine programe ćemo održavati u virtualnom svijetu.

Koje kulturne događaje vam donosimo od 29.6. - 3.7. 2020.

Ponedjeljak, 29.6. u 18 sati PRIČA O TJESKOBI / PRIČE KOJE LIJEČE /

Kako knjiga može popraviti raspoloženje , mnogi su sigurno doživjeli. Ona može ponuditi rješenje za mnoga životna pitanja, može pomoći da steknemo dublje razumijevanje briga i ponuditi nam neke strategije za rješavanje najvažnijih problema. Osim toga, knjiga nas može podučiti kako da se nosimo s nekim novim izazovima. 29.06. pričamo priču o tjeskobi. Zašto smo nekada tjeskobni? Kako reagirati na stres? Možemo li se obraniti? Kako se opuštati i gdje pronaći emocionalnu podršku?

Ponedjeljak, 29.6. u 19 sati IZLOŽBA LINIJE DARKA SEVERA / MULTIMEDIJALNA GALERIJA CEKATE-a /

Darko Sever, akademski kipar, dizajner, predstavlja nam ovom prilikom na virtualnoj izložbi svoje radove iz ciklusa pod nazivom Linije. Radovi su nastali kroz igru i zabavu autora. Jednostavan je to spoj grafičkih elemenata i reljefa, uz upotrebu inox čelika kao materijala, čija hladnoća, mirna površina, njegova"boja", još više ističe želju za minimalističkim izražajem. Izbor od nekoliko radova možete vidjeti i u Cekateovoj novoj multimedijalnoj galeriji, kao i na njenom monitoru.

Virtualnu izložbu možete pogledati ovdje

Utorak, 10.6. u 19 sati MALA ZVONA / PREDSTAVLJAMO IZDAVAČE /

Nakladnička kuća Mala zvona utemeljena je 2010. kao mala obiteljska firma. Poslovanje temelje na jasno profiliranom programu, stalnom krugu kvalitetnih vanjskih suradnika, kvalitetnom nakladništvu u skladu s motom „knjige koje traju": kvaliteta koncepcije, izbora i obrade tekstova, dizajna i tiska, transparentnosti poslovanja te korektnom plaćanju autora i suradnika i osobitim interesom za stvaralaštvo žena. U nakladničkom programu Malih zvona jednaku važnost i tretman imaju knjige za sve ciljane skupine čitatelja. Kvalitetu knjiga proizvedenih u nakladi Mala zvona potvrđuje niz nagrada i priznanja. Mala zvona preuzela su organizaciju autorske manifestacije „Uberi priču!", koju je 2005. osmislila i pokrenula Sanja Lovrenčić te od 2010. održavaju i razvijaju tu omiljenu akciju berbe slikovnica u zagrebu, Krapinskim Toplicama, Bjelovaru i Koprivnici. Mala zvona su producent dviju audio knjiga te kratkog animiranog filma „Kuća iznad čudovišta".

Srijeda, 1.7. u 18 sati STONOGA GOGA / PREDSTAVA ZA DJECU 3+ /

Gdje spavaju bubamare? Što prodaje smrdljivi Martin? Tko je kraljica kukaca? Kako leptirica uspavljuje bebe čahurice? Zašto mravi nemaju vremena? Pogledajte „Stonogu Gogu" i saznat ćete sve to, a i druge važne informacije o sitnim šumskim životinjama.

Tekst „Stonoga Goga" , nagrađen na 9. izdanju festivala Mali Marulić, govori o modnoj ovisnici Gogi, koja za svaku nogu bira drugu cipelu. Ona uživa u japankama, štiklama, čizmama i šlapama sve dok je susret sa jednom gladnom pticom ne opameti. Cipele su razbacane po cijeloj šumi, a Goga je na sto muka! U napetoj potrazi za svojim blagom, ona shvaća da su prijatelji, pomaganje i empatija vrjedniji od svake cipele. Glumci Teatra Poco Loco izvode ovu poučnu priču uz puno glazbe (pjevajući i svirajući uživo), a dojam upotpunjuje bogato illustrirana scenografija koja nas vodi u najtajnije dijelove šume.

TRAILER PREDSTAVE: https://youtu.be/yr_TQdkvw6U

AUTORSKI TIM

Redateljica: Renata Carola Gatica

Tekst: Andrijana Grgičević

Dramatizacija: Maja Katić

Igraju: Zrinka Kušević, Fabijan Komljenović, Maja Katić

Scenografija: Renata Carola Gatica i Florencia Troisi

Kostimografija: Renata Carola Gatica

Glazba: Ivana Đula i Luka Vrbanić



KOPRODUCENTI: Teatar Poco Loco i Gradski kazalište lutaka Split

Informacije i rezervacije ulaznica: https://cekate.hr/program/stonoga-goga-predstava-za-djecu-3/



Četvrtak, 2.7. u 20 sati VEČERNJA SERENADA / KONCERT /

Sopranistica Ksenija Sanjković i korepetitor Davor Kelić odabrali su najljepše arije za ljetnu noć u atriju Centra za kulturu Trešnjevka.



Petak (3.7.) i subota (4.7.) u 21 sat STAND UP MARATON / STAND UP COMEDY SHOW /Vikend kad su političari zašutjeli. Ovo je alternativni naziv stand up comedy spektakla kojeg ćemo prirediti u petak 3. i subotu 4. srpnja u dvorištu Centra za kulturu Trešnjevka. Čak osmero komičara potruditi će se da Trešnjevkom četiri sata odzvanja smijeh! Nastupaju: Goran Vinčić, Marko Dejanović, Hrvoje Krmelić, Tihomir Paravina, Tin Sedlar, Saša Truković, Admir Šečkanović, Vanja Perić Informacije i rezervacije ulaznica: https://cekate.hr/program/stand-up-maraton-open-air/