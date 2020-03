Ljepota ovisi o vitaminu C?

Vitamin C vjerojatno je najpoznatiji i najspominjaniji vitamin na svijetu, naročito zbog svog utjecaja na zdravlje koji je često predmet sporenja.

No, uz to što je sjajna zaštita protiv raznih bolesti, zbog svoje važnosti za održavanje kolagena u organizmu čini prava čuda za ljepotu. No, kako se vitamin C ne akumulira u tijelu jer je topiv u vodi, treba ga unositi u dovoljnim količinama na dnevnoj bazi, što će pomoći i pri apsorpciji željeza.

Vitamin C pomoći će vam i s problemom zanoktica koje će se prestati pojavljivati čim pojačate dnevni unos vitamina C, a mazanje noktiju limunovim sokom ojačat će kožu oko noktiju kao i vezivno tkivo, kosti i zidove krvnih žila.

Ako želite jaku i zdravu kosu, vitamin C će vam pomoći u tome. Napravite si pakung za kosu od kuhanog slatkog krumpira batata, pola šalice ogrozda, tri jagode i malu crvenu papriku. Sve dobro nasjeckajte, najbolje štapnim mikserom i nanesite na kosu, dobro utrljajte i ostavite do 25 minuta, pa isperite toplom vodom.

Maska za lice puna vitamina C oslobodit će vas slobodnih radikala koji uništavaju stanice, pa ako izmiješate pola kivija i pola šalice papaje, nanesete na lice i isperete nakon dvadesetak minuta mlakom vodom, odmah ćete primjetiti poboljšanje izgleda kože lica.

Sve u svemu, citrusi nisu samo za jelo, imajte ih uvijek pri ruci za maske i pakunge kako bi zadržali mladolik izgled, spriječili pojavu bora i bili zdraviji i ljepši.