Lijek za mamurluk koji - radi!

Mamurluk se dogodio valjda svima barem jednom i znate koja je to patnja - no ako povjerujemo kanadskom novinaru i piscu Shaughnessyju Bishop-Stalu, lijek postoji i radi bez greške.

Naime, spomenuti je autor objavio da je nakon deset godina "predanog istraživanja" otkrio što najbolje liječi mamurluk i o tome napisao knjigu "Hungover: The Morning After and One Man's Quest for The Curer".

Prije svega treba definirati vidjeti što je zapravo mamurluk. Bishop-Stal kaže da se mamurluk sastoji od dvije komponente: dehidracije i umora.

Alkohol je diuretik, što objašnjava podulje redove u barskim WC-ima i nesnosnu žeđ s kojom se budite dan poslije pijanstva. Iako će vas alkohol sedirati i spavat ćete do podne, kada se ustanete osjećate se užasno umorno jer alkohol nije dopustio organizmu da dosegne faze sna u kojima se odmara.

Nakon što je identificirao problem, kanadski stručnjak za pijanstva i mamurluke je potražio rješenje.

Isprobao je brojne narodne lijekove i metode i na koncu došao do zaključkla da sve što vam treba kako biste se nakon pijanstva probudili kao novi, se nalazi u obližnjoj ljekarni. Sve što treba imate u obližnjoj ljekarni.

Za prevenciju mamurluka prije odlaska u krevet trebate popiti koktel od sikavice koja će vam spasiti jetra, acetilcisteina (oblika amionkiseline cisteina) koji će ojačati imunitet, vitamine B1, B6 i B12 koji potiču metabolizam i tamjana zbog njegovog antiupalnog učinka.

Nakon raznih koktela koje ćete popiti u baru, prije spavanja popijte Bishop-Stal kotel za mamurluk i već ćete sutra bitikao novi.

I da - jedino važno je biti dovoljno pribran i sjetiti se popiti spomenuti koktel prije nego što se srušite u krevet.... što znači da ga treba pripremiti prije izlaska. Pa, sjetite se...