Legendarni Combichrist početkom kolovoza u Močvari

Nakon malo više od tri godine i na krilima aktualnog singla „Modern Demon", miljenici hrvatske publike Combichrist vraćaju se u Močvaru, točnije u ponedjeljak, 1. kolovoza. Pretprodajna cijena ulaznice za njihov ukupno peti zagrebački koncert, koji će se dogoditi u sklopu „Not My Enemy" turneje, je 155 kuna i može se kupiti u Dirty Old Shopu, kao i na njihovom webu, a na dan će koštati 180 kuna.

Combichrist je norveško-američka electro hard rock/metal grupa i neupitno paklena live atrakcija. Osnivač i vokal benda Andy LaPlegua zanat je ispekao u kultnim norveškim hardcore bendovima My Right Choice i Lash Out, te kasnije elektronskom svijetu kroz Icon of Coil. Sve to je 2003. pretočio u bend Combichrist koji je do sada izdao mnoštvo zapaženih albuma i EP-a, te zavrijedio svoje istaknuto mjesto u svjetskim razmjerima u ovom specifičnom žanru.

Premda je bend nastupio do sada na gotovo svim značajnijim festivalima, bio na glazbenim top ljestvicama albuma i singlova diljem svijeta, većina domaće publike ih je prvi put zapazila 2010. kad su nastupili kao predgrupa na velikom koncertu Rammsteina u Areni, nakon čega su još upisali tri nastupa u Zagrebu. Ovo je nova prilika za sve koji su već bili na nekom od spomenutih koncerata, a i za one koji će tek otkriti ovu moćnu aggrotech metal mašinu.

Članovi Combichrista su Andy LaPlegua - vokal, Dane White- bubanj, Eric 13 - gitara, Jamie Cronander - klavijature, gitara, back vokal i Elliot Berlin - bas, klavijature, back vokal.