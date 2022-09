Lebanon Hanover premijerno u Zagrebu

Mračni dark wave duo Lebanon Hanover stiže premijerno u Zagreb! Datum za pribilježiti u rokovnike i pametne telefone je 25. studenog 2022. (petak). Ulaznice za ovu dark wave svečanost u Močvari mogu se kupiti u Dirty Old Shopu po pretprodajnoj cijeni od 140 kuna, na ulazu će ako ih ostane koštati 160 kuna.

Lebanon Hanover je nastao 2010. godine, a ime je dobio po dva susjedna grada u američkoj državi New Hampshire. Čine ga Švicarka iz Njemačke Larissa Iceglass i Britanac William Maybelline, koji nam kroz svoje pjesme daju ledeno hladan odgovor na današnji otuđeni svijet. U njihovoj glazbi mogu se prepoznati utjecaji bendova kao što su Siouxie and the Banshees, The Cure i Bauhaus.

Pravi su romantičari modernog doba očarani ljepotom secesije, istraživanjem britanske obale i šuma, dok su umjetničko nadahnuće pronašli i u urbanizmu Berlina. Pjesme ovih majstora melankolije i nostalgije poput "Gallowdance", "Alien", "Die World" i "Totally Tot" ključni su sastojci plejlista ljubitelja dark wavea širom svijeta i čine ih jednim od najrelevantnijih imena u svijetu ljubitelja mračnijeg zvuka 80-ih.