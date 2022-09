80's rock legende The Godfathers u Boogaloou

Legendarni britanski rock & roll bend The Godfathers vraća se sa dugo iščekivanom novim albumom „Alpha Beta Gamma Delta". Album sadrži trinaest pjesama, a pjevač i osnivač benda Peter Coyne opisuje ga kao "sonic tour de force" i njihovo je prvo studijsko izdanje od vrlo hvaljenog albuma „A Big Bad Beautiful Noise" iz 2017.

"Alpha Beta Gamma Delta definitivno je jedan od najboljih albuma koje su The Godfathers ikada napravili - uzbudljiv je, mračan, opasan suvremeni rock & roll!" navodi Coyne. Album Alpha Beta Gamma Delta i EP Midnight Rider mogu se naručiti preko www.thegodfathers.bigcartel.com

Album je napisan i snimljen tijekom pandemije covida, a producirao ga je basist The Godfathersa i bivši član punk rock legendi Damned, Jon Priestley. Nakon singla „I'm Not Your Slave" / „Wild And Free" objavljenog 2020. i EP-a „Midnight Rider", „Alpha Beta Gamma Delta" prvi je album Godfathersa koji uključuje novu postavu, a koju čine Coyne, Priestley, bivši Heavy Drapes' članovi Billy Duncanson (bubnjevi) i Richie Simpson (gitara) te gitarist Wayne Vermaak iz The Great St Louis.

Kao posebni gosti će prije The Godfathers nastupiti hrvatska garage rock atrakcija Erotic Biljan & His Heretics koji iza sebe imaju tri studijska album, učešće na gomilu kompilacija, hrpu odličnih svirki i pohvala glazbene kritike. Uglavnom, definitivno jedan od najboljih rock'n'roll bendova sa ovih prostora kojima mediji na žalost još uvijek posvečuju premalo pažnje i koji će bit sjajna uvertira u ovaj pravi rock spektakl!

Početak koncerta je najavljen u 20 sati,a ulaznice po cijeni od 120 kn do ponedeljka 03.10.2022., 140 kn od utorka 04.10.2022. možete kupiti u zagrebačkim shopovima Dirty Old Shop - Tratinska 18 i Rockamark - Hrvatske bratske zajednice 4 i Boogaloo Caffe Baru (pon-pet od 10:00 - 15:00), te preko Entrio sustava i Entrio prodajnih mjesta. Na dan koncerta će ulaznice koštati 160 kn.

