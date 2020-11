Laži i gluposti o cijepljenju

Planira li njemački Bundestag usvojiti odluku o obveznom cijepljenju?

Tvrdnja: "18. 11. će Bundestag promijeniti Zakon o zaštiti od infekcija. To je najveća prijetnja do sada. Ono što se mijenja je: obvezno cijepljenje! Prisilno davanje cjepiva! To je kraj slobode unutar četiri zida! To je ograničavanje vjerskih sloboda i slobode okupljanja! Kraj slobode putovanja! Isključivanje parlamenata! Totalni nadzor! O izvršenju će se brinuti Bundeswehr!", navodi se u jednom postu na portalu Telegram.

DW-ova provjera činjenica:

Pogrešno. Reforma Zakona o zaštiti od infekcija, koji je jučer stvarno prihvaćen, bila je kontroverzna, kritizirali su je dijelovi oporbe, a u Berlinu su održane demonstracije protiv prihvaćanja zakona u Bundestagu. Ali promjena zakona odnosi se na druge aspekte. Novi paragraf 28a navodi koje zaštitne mjere mogu propisati pokrajinske vlade i vlasti u cilju obuzdavanja pandemije: propisivanje nužnog rastojanja,ograničenja izlaska i kontakata u privatnom i javnom prostoru, ograničenja putovanja, neodržavanja kulturnih, sportskih i zabavnih događaja ili zahtjev za nošenje maske. Dakle, radi se o zaštitnim mjerama koje su već poduzete, ali će sada dobiti pravnu osnovu. Većina optužaba na račun Savezne vlade od strane korisnika pod imenom "Cristin" nije točna. Pa ipak je njezin post pročitalo više od 13.000 ljudi. Savezna i pokrajinske vlade složile su se da produže ograničenja uvedena 2. studenoga kako bi suzbile širenje koronavirusa. Sve ostale mjere imaju karakter apela. Ministar zdravstva Jens Spahn odlučno je nekoliko puta odbacio zahtjev za obveznim cijepljenjem. Mnoge iznesene tvrdnje potpuno su neutemeljene: zakon niti ograničava vjersku slobodu niti predstavlja povredu sloboda unutar vlastita četiri zida. U njemu nema nikakvog "isključivanja parlamenta" niti "potpunog nadzora" što uostalom ne dopušta ni temeljni zakon - Ustav Savezne Republike Njemačke. Prema Ustavu raspoređivanje Bundeswehra u unutrašnjosti zemlje moguće je samo u izuzetnim slučajevima (katastrofe, izvanredne situacije ili službena pomoć vlastima).

Dvije su izjave u ovom postu djelomice točne: Sloboda putovanja u vrijeme pandemije treba biti ograničena (ali ne i „okončana"). Isto važi i za slobodu okupljanja, koja je u posljednje vrijeme, zbog velikih demonstracija poput onih u Leipzigu, predmet političkih rasprava.

Opću zabranu okupljanja gotovo svi akteri smatraju nerazmjernom i neprikladnom. Zakon o zaštiti od infekcija, s druge strane, dopušta pojedinačne mjere ako one služe za "zaštitu zdravlja stanovništva i ako sprječavaju preopterećenje zdravstvenog sustava".

Jesu li osnivači Biontecha na svojim osobnim profilima najavili da će isporučiti cjepivo protiv COVID-a 19 ove godine?

Tvrdnja:

"Ako sve bude išlo po planu, cjepivo ćemo isporučiti krajem ove ili početkom 2021. godine", navodi se u dva gotovo identična tweeta.

DW-ova provjera činjenica:

Pogrešno. Ni Özlem Türeci ni njezin suprug Ugur Sahin to nisu napisali. Dvoje osnivača Biontecha nemaju privatne Twitter profile, kao što njihova kompanija jasno naglašava:

Ipak, navodni Twitter-profil Özlem Türeci dostigao je više od 50.000 pratilaca u kratkom vremenu, iako je prvi tweet tamo objavljen tek 14. studenoga. U slučaju njezinog supruga Ugura Sahina postojala su dva lažna profila sa 7.000 i 2.000 pratilaca. I ovdje je prvi tweet objavljen tek sredinom studenoga, što već nudi prostor za sumnje. Profili su otvoreni u kolovozu i rujnu 2020. godine pod različitim imenima. Povezani Instagram-profil, koji navodno pripada Özlem Türeci, još uvijek je na mreži iako je očito da je lažan.

Na Twitteru su postovi s lažnih profila lajkani i podijeljeni na tisuće puta. Mnogi korisnici su mislili da su profili stvarni. No, nekoliko indikatora brzo je pokazalo koliko su autentični: na web-stranici tvrtke Biontech nije bilo informacije koja ukazuje na postojanje profila na Twitteru sada poznatih osnivača kompanije i obrnuto, profil kompanije Biontech nije bio povezan s Twitter-profilima bračnog para - nešto što vlasnici kompanija obično ne propuste učiniti. Osim toga prije samo nekoliko dana Biontech je oprezno u priopćenju za javnost naglasio da na isporuku cjepiva i dalje utječu brojni čimbenici i rizici, među kojima, kako se navodi, "hoće li i kada mjerodavne vlasti dati dopuštenje za uporabu cjepiva".

Mijenja li cjepivo Biontecha i Pfizera ljudski DNK?

Tvrdnja:

"Pfizerovo cjepivo koristi mRMA tehnologiju, koja nikada nije testirana ili odobrena. Ona mijenja vaš DNK. 75% dragovoljaca na kojima je testirano cjepivo iskusilo je nuspojave. Budite oprezni!", piše američka novinarka Emerald Robinson na Twitteru.

DW-ova provjera činjenica:

Nije točno. Istina je da cjepivo Pfizera i Biontecha koristi ono što je poznato kao mRMA tehnologija, koja još nije odobrena. Mali fragmenti genetskog koda virusa SARS-CoV-2 koriste se za proizvodnju virusa u ljudskom tijelu. Imunosni sustav prepoznaje virus i stvara antitijela. Tako nastaje imunitet. Ali - i tu započinje neistiniti dio tvrdnje - cjepivo se već intenzivno ispituje; postupak je trenutno u trećoj fazi kliničkog ispitivanja s više od 43.000 pacijenata.

Novinarka Emerald Robinson, koja radi kao dopisnica Bijele kuće za konzervativni američki portal Newsmax, također tvrdi da cjepivo mijenja ljudski DNK. To nije točno. Institut Paula Ehrlicha - u Njemačkoj kao savezni institut odgovoran za cjepiva i biomedicinske lijekove - objašnjava na svojoj web-stranici: "Ne postoji rizik da se mRNA integrira u ljudski genom. Kod ljudskih bića se genom u obliku DNA nalazi u jezgri. Integracija RNK u DNK nije moguća zbog, između ostalog, različite kemijske strukture."

Čak i Thomas Mertens, šef njemačke Stalne komisije za cijepljenje, ne vidi dokaze da aktivni sastojak cjepiva koje je razvila tvrtka Biontech, uz potporu Pfizera, može promijeniti ljudski DNK. Mark Lynas s američkog Sveučilišta Cornell slaže se s ovom ocjenom. "Ovo je samo mit koji propagiraju protivnici cijepljenja kako bi namjerno stvorili zabunu i sumnju", rekao je on agenciji Reuters.

Je li peruanska vlada uvela obvezno cijepljenje?

Tvrdnja:

"U Peruu je cijepljenje protiv COVID-a 19 sada obvezno i svatko tko to odbije bit će uhićen, pogledajte slike. Počelo je! Probudite se! Dolaze velike brige i problemi! Ovo je početak boli i patnje!" - kaže se u objavi na Facebooku od 7. studenoga uz tri slike na kojima se vide medicinski radnici u zaštitnoj odjeći kako obavljaju kućne posjete i ljude cijepe.

DW-ova provjera činjenica:

Pogrešno. U Peruu se ne provodi obvezno cijepljenje protiv COVID-a 19, niti je to moguće, jer još uvijek ne postoji odobreno cjepivo protiv koronavirusa. Traženje slika uz pomoć Googlea vodi do web-stranice Radio Nacional del Peru, najstarije radio-postaje u toj zemlji. Koristeći jednu od slika izvještava se o kampanji cijepljenja protiv difterije koje provodi 50 „brigada" peruanskog Ministarstva zdravstva u regiji La Victoria. Zapravo, dvije od tri fotografije korištene u objavi na Facebooku, mogu se naći na Twitter-profilu peruanskog Ministarstva zdravstva, s datumom od 28. listopada.

U svom tweetu je peruansko Ministarstvo zdravstva objavilo informaciju o 50 „brigada" koje su "provodile kampanje cijepljenja u kućama nakon registriranog slučaja difterije". Dakle, slike su lažno povezane s COVID-om 19. Uz to, peruanska ministrica zdravstva Pilar Mazzetti jasno je poručila javnosti u jednom priopćenju: "Ako ljudi ne žele biti cijepljeni neće biti cijepljeni."