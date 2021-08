Lawrence Brownlee oduševio festivalsku publiku

Američki tenor i bel canto zvijezda Lawrence Brownlee, s pijanisticom Vesnom Podrug Kossjanenko, oduševio je sinoć, 6. kolovoza prepun Knežev dvor na koncertu za koji se do zadnjeg trenutka tražila ulaznica više. Na repertoaru su bila djela Giuseppea Verdija, Franza Liszta, Gioachina Rossinija i Gaetana Donizettija te napolitanske pjesme.

Poznat po svojim vrsnim interpretacijama Donizettija i Rossinija, Lawrence Brownlee je na svom prvom nastupu ne samo u Dubrovniku i na Igrama, već u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe uopće, pokazao svu raskoš i moć ljudskog glasa izvodeći s lakoćom i osebujnom liričnošću tehnički zahtjevne pasaže, proživljujući svakim izrazom i gestom repertoar za koji je rekao da mu je blizak srcu, što je i potvrdio gotovo ne pogledavši u note cijeli koncert. Program je otvorio Verdijevim solo pjesmama: zanesenom Ad una stella, plesnom poskočicom Lo spazzacamino, sentimentalnom Il tramonto i razdraganom napitnicom Brindisi, a zatim su uslijedila baladna Tri Petrarcina soneta Franza Liszta te Rossinijeva La danze. Brownlee je u drugom dijelu programa otpjevao arije iz Donizettijevih opera: Spirto gentil iz opere La favorite, Una furtiva lagrima iz Ljubavnog napitka te Ah, mes amis iz opere Kći pukovnije, a program je završio popularnim napolitanskim pjesmama među kojima je svima omiljena i dobro znana O sole mio. Ovaj američki tenor publiku je osvojio briljantnom vokalnom izvedbom, savršenom dikcijom, vedrom energijom i otvorenošću - komunicirajući s publikom o djelima koje izvodi, o sebi te o Gradu, čiju je ljepotu i bogatu povijest nahvalio nazvavši Dubrovnik „rudnikom zlata". Sjajna klavirska pratnja Vesne Podrug Kossjanenko savršeno je komplementirala Brownleejev profinjen tenor pa je publika dugotrajnim pljeskom popratila svaku pjesmu, pozivajući ove virtuozne glazbenike na poklon više puta. Večer je završila s dva klasična američka glazbena dodatka iz 1950-ih - pjesme Maria Lanze Because i popularne Be my love iz filma The Toast of New Orleans.

Sljedeći koncert u Dvoru već je u utorak, 10. kolovoza u 21:30 sati kad će jedinstveni program Dubrovnik na glazbenoj hridi okupiti uzbudljiv ansambl ponajboljih dubrovačkih glazbenika kojima će ravnati maestro Tomislav Fačini, a solisti su Lovro Merčep na saksofonu, Marija Grazio na klaviru i mezzosopranistica Dubravka Šeparović Mušović, dok su na programu djela Debussyja, Iberta, Đurovića i Mahlera.