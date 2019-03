Las Vegas Show uskoro u Laubi - poznati svi detalji spektakla

Las Vegas Show počinje za nekoliko dana, a osim sjajnih gostiju, organizatori su predstavili cjelokupni program. Gostima se još pridružuje Mirko Fodor koji sprema nekoliko iznenađenja na samom showu, a program u Laubi počinje u 21 sat.

Lider Swingersa, Robert Mareković, biti će domaćin showa skupa s Danijelom Večerinović. Publiku očekuju poznate melodije, ("New York, New York", "La Bamba", "Crazy Little Thing Called Love", "Viva Las Vegas"...) u raskošnim aranžmanima benda sastavljenog od 11 članova, a show će oplemeniti plesačice u raskošnim Las Vegas kostimima, vatromet, akrobati, prikladna scenografija, gutači vatre te plesna škola swinga.

Neno Belan i Marko Tolja nedavno su najavljeni gosti, a publika će ih imati prilike poslušati uživo u ambijentu potpuno drugačijem od onoga na što smo dosad navikli. Gosti Las Vegas Showa moći će se i fiktivno vjenčati.

Sretne parove vjenčat će imitator Elvisa Presleyja, a dobit će i službeni Las Vegas Show certifikat o potvrdi vjenčanja. Dress code nije obavezan, a svi su pozvani da budu dio showa u Frank Sinatra ili "vintage" stilu.

Las Vegas Show napravljen je u maniri klasičnog zabavljačkog showa koji možete naći na najpoznatijoj vegaškoj ulici znanoj kao „Strip", a priprema se već mjesecima.

Vegas show je raskošan, dinamičan, šaren i baziran na repertoaru grupe Swingers. Show je podijeljen u šest tematskih dijelova; Rat Pack, Italia, Rock and Roll, Elvis Presley the King, Hollywood, Ivo Robić.

Nakon showa je organiziran i after-party na kojem će DJ biti Tomo Ricov. Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti u sustavima Entrio i Eventim.