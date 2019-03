U suradnji s Dritom, najvećim regionalnim klupskim trap i hip hop festivalom, Sea Star predstavlja svoj drugi val zvijezda, opasnu postavu koja stiže u Stella Maris, a čiji hype melje i regionalno i globalno! Svoj dolazak "drito u lagunu" potvrdila je i rapidno rastuća zvijezda IAMDDB, koju je i moćni BBC radio pozicionirao na visoko trećem mjesto liste izvođača čiji će zvuk obilježiti godinu pred nama! Njeni fuzionirani trap-jazz bangeri "Shade", "Drippy" i "Kurr£ncy" danas su neizostavni u klubovima i najboljim hip-hop i RnB partyjima.

A neizostavan je i Vojko V, najtraženiji hip hop "čovik" regije koji je bez sumnje obilježio proteklu godinu. Nakon što nas je prošlog ljeta počastio nastupom Dječaka, u lagunu Stella Maris dolazi sa svojim samostalnim nastupom koji je u proteklih godinu dana napravio pravu ludnicu na sceni.

S njim stiže i dvojac Krankšvester bez čijih je hitova je apsolutno nemoguće zamisliti festivalsko ludilo, te megapopularni novosadski trap guru Fox čiji hitovi sa lakoćom stvaraju YouTube milijune.

Ovu udarnu hip-hop postavu pojačat će i moćna ekipa koju čine High5, Buntai, Smoke Mardeljano i Hazze koji će svi skupa dovesti lagunu do točke usijanja! A već za nekoliko dana bit će objavljeno i još jedno, povijesno veliko i univerzalno voljeno ime, za čije nastupe ni ludnica nije dovoljan opis! Sve to donosi dosad najjači Sea Star koji će biti isporučen u laguni Stella Maris 24. i 25. svibnja, uz dan zagrijavanja prije i oproštajni party dan poslije!

Prozvana britanskom verzijom Migosa, mančesterska reperica i vokalistica IAMDDB jedna je od najuzbudljivijih novih glazbenih nada. Svoj stil definira kao urban jazz koji uz neo soul i R&B kombinira na trap i hip hop beatove čineći tako izuzetno svjež, eklektičan i autentičan izričaj. Pravim imenom Diana De Brito, utjecaje vuče iz svojih portugalskih i angolskih korijena, kao i iz sambe, Boba Marleyja, Nat King Colea te afričkih bendova koje voli istraživati. Prvu pjesmu snimila je sa samo 11 godina, a definitivna odluka da će se baviti glazbom pala je nakon šestomjesečnog puta u Angolu s ocem kada je nastupala na nacionalnom jazz festivalu gdje je u redovima sjedio čak i predsjednik! Dosad je objavila pet studijskih projekata, od kojih je posljednji "Swervvvvv.5" vani tek nekoliko dana, a još od prvog singla "Leaned" preko "Shade" koji broji više od 20 milijuna Youtube pogleda, karijera joj rapidno raste. Iako ima samo 22 godine, njezine vokalne sposobnosti, ali i snažan osjećaj za scenu uz dozu zrelosti dokazuju da joj ništa neće stati na putu.

Nakon raspada hip hop trojca Dječaci, splitski reper i producent Vojko V doživio je procvat samostane karijere, započete još iz faze hvaljenog underground albuma "Kuje i laseri" te nastavljene djelovanjem u kolektivu Kiša metaka. Samostalnim albumom "Vojko" (2018.) ušao na sve godišnje liste protekle godine, a svojim frazama iz pjesama utjecao je na sleng i opću kulturu te postao apsolutni fenomen među širokom publikom. Nakon rasprodanog koncerta u Domu sportova niže nastupe po klubovima i festivalima, a među posljednje uspjehe svakako treba ubrojiti i čak šest nominacija za nagradu Porin ove godine. Originalan, duhovit I s fantastičnim opažanjem ljudske svakodnevnice Vojko je u kratkom roku postao najtraženiji čovjek regije zahvaljujući hitovima "Zovi čovika", "Pasta Italiana", "Ne može" i "Kako to".

Otrovan i pronicljiv osječki hip hop dvojac Krankšvester predstavlja jedne od najboljih karikaturista i satiričara modernog doba na ovim prostorima. Vrhunskom produkcijom prate svjetske klupske trendove, dok se tekstovima ne ustručavaju udariti na niz društvenih stereotipa i klišeja, kao i na političku korektnost koristeći pritom vulgarnu liriku kao alat i „spuštanje za razinu" onih koje izruguju. Za svoju glazbu prvenstveno kažu da je zabavna, čemu svakako u prilog ide i njihov hit "Gaber", neslužbena party himna svakog tuluma koji drži do sebe. Duo kojeg čine Sett i 3ki Stil dosad je izdao četiri studijska albuma od kojih je posljednji, "Krankšvester IV" (2017.), doživio i spektakularnu promociju u prepunom Domu spotova. Na Sea Staru već udomaćeni protekle dvije godine, u lagunu Stella Maris dolaze i po treći put da još jednom prirede show za pamćenje.

Novosadski trap guru FOX na sceni je već 15 godina. Ipak, ključna godina za njega je 2013. kada se zacementirao u regionalnu trap scenu prvom srpskom trap classic pjesmom "Ceo Dan", dok je "Sujetu zaboravi" značajno pomogla razvijanju trap žanra te ga svrstala među pionire trapa u Srbiji. Njegov album "Trap Guru Trap Boss" (2014.) uzburkao je domaću hip-hop scenu i donio mu višemiljunske poglede na Youtubeu. Svoju elokventnost u prenošenju iskustva s ulice duguje studiranju filozofije. Može se pohvaliti brojnim nastupima u Srbiji i inozemstvu, kao i svojom uspješnom linijom odjeće TGTB Wear. Surađivao je s mnogim velikim glazbenim imenima u regiji kao što su Rimski, Corona, Sajfer, Vuk Mob, Jala, Juice, Toni Der Assi, Rolex, KUKU$ i drugi. Zbog velike angažiranosti u otkrivanju mladih izvođača stekao je epitet "bijeli Gucci Mane".

„Drito sa Sea Stara" u Stella Marisu će dodatno začiniti zagrebačka trap grupa Buntai, srpski trap kolektiv Hazze i perjanica tvrdog rapa Smoke Mardeljano. Dosad su svoj dolazak u lagunu Stella Maris potvrdili i elektronski biseri - revolucionar Sven Vath, karizmatična Nina Kraviz i nadolazeća zvijezda Ilario Alicante, kao i punokrvna techno postava u sastavu Enrico Sangiuliano, Petar Dundov, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique.

