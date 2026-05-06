Kyle Eastwood danas u kinu SC

Dugoiščekivani povratak Kyle Eastwooda u Hrvatsku konačno će se dogoditi danas, 6. svibnja u zagrebačkom Kinu SC gdje će se predstaviti programom "Eastwood by Eastwood" u kojem sa svojim kvintetom izvodi glazbu iz filmova svoga oca Clinta. Ulaznice u pretprodaji za sjedeći koncert dostupne su u cjenovnim kategorijama od 39, 43 i 47 eura putem Hangtime ticketinga i u Dirty Old Shopu. Na dan koncerta sve će ulaznice biti za pet eura skuplje.

SATNICA:

20:00 Ulaz

20:30 Kyle Eastwood

Kyle Eastwood tijekom karijere objavio je više od deset albuma i izgradio prepoznatljiv autorski identitet na modernoj jazz sceni. Iako se u mlađim godinama sporadično pojavljivao na filmu, još kao tinejdžer donio je čvrstu odluku da se u potpunosti posveti jazzu. Kao kontrabasist i električni basist ostao je vjeran tradicionalnom i melodičnom jazz izrazu, koji često obogaćuje lirskim i suptilno filmskim elementima.

Važan dio njegove karijere vezan je uz filmsku glazbu: sudjelovao je u skladanju i izvođenju glazbe za filmove svog oca Clinta Eastwooda, uključujući "Mystic River", "Million Dollar Baby" i "Letters from Iwo Jima", pritom paralelno razvijajući vlastiti put kao bandleader. Sam Eastwood često ističe kako mu je film „druga velika strast", zbog čega se njegov glazbeni rukopis prirodno naslanja na filmski narativ i atmosferu.

Publika će imati priliku čuti teme iz filmova kao što su "The Eiger Sanction" (John Williams), "Ruthless" i "The Bridges of Madison County" (Lennie Niehaus), "Gran Torino" i "Letters from Iwo Jima" (Kyle Eastwood / Michael Stevens), "Dirty Harry" i "Magnum Force" (Lalo Schifrin), kao i nezaboravne partiture Ennija Morriconea iz filmova "The Good, the Bad and the Ugly" i "A Fistful of Dollars."

Zagrebački nastup Kylea Eastwooda donosi rijetku priliku da se filmska povijest i suvremeni jazz susretnu uživo, u izvedbi glazbenika koji ovu glazbu ne interpretira samo kao naslijeđe, već kao osobnu umjetničku priču. Vidimo se večeras u Kinu SC!