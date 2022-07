Kultur Shock se vraća Zagrebu 13. srpnja

Kultur Shock je osnovan prije 25 godina u Seattleu pod vodstvom sarajlije Srđana „Gine" Jevđevića koji je oko sebe okupio glazbenike iz ex-YU ali i iz cijelog svijeta, tako da je ovaj bend oduvijek bio obilježen notom multikulturalnosti. Brzo su stekli reputaciju underground atrakcije što je rezultiralo potpisivanjem ugovora sa izdavačkom kućom „KoolArrow Records" Billy Goulda, basiste Faith no More.

VIDEO: https://youtu.be/nHBUpdltXtc

Ono što je prije četvrt stoljeća bilo znatiželjno koketiranje sa različitim kombinacijama dijametralno suprotnih glazbenih žanrova, rezultiralo je stvaranjem gipsy-punk žanra kakvog poznajemo danas. KULTUR SHOCK sada iza sebe imaju 25 godina rada i ta prekretnica, sa preko 1000 odsviranih koncerata diljem svijeta u međuvremenu, je vrijedna proslave.

U ožujku 2022. bend je objavio remasterirano izdanje svog kultnog albuma "FUCC The INS" (Kool Arrow, 2001) povodom njegove 20. obljetnice, sa singlovima "The Seamstress & The Officers" i "Mastika", objavljenim u veljači.

Na pomolu je i nova suradnja između njihove etikete Kultur Shock Records i izdavačke kuće Alternative Tentacles Records legendarnog Jello Biafre, sa najavom maksi singla sa pjesmama "King" i "Country Mohammed" s albuma "Integration" (Kultur Shock Records, 2009), te novog studijskog albuma do kraja 2022.

VIDEO: https://youtu.be/WRT16TJWbYA

Neke od značajniijih suradnji članova Kultur Shocka na ovaj ili onaj način, bile su s imenima kao što su Esma Redžepova, Serj Tankian, Gogol Bordello, Balkan Beat Box, Koza Mostra, Dubioza Kolektiv, Edo Maajka...

Često ih se uspoređuje s Gogolom Bordellom ili S.O.A.D.-om, ali njihova je glazba još bogatija za balkanski „touch" - svojevrsni „sevdah-punk-rock", koji jako dobro rezonira s ovdašnjom publikom pa je zagarantirana vrhunska i nabrijana atmosfera popraćena hektolitrima znoja. Ovaj koncert dio je ljetne europske turneje „Back to the New Old World 2022" tijekom koje će bend osim Hrvatske zasvirati i u klubovima i na festivalima u Sjevernoj Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj, Srbiji, Rumuniji, Češkoj Republici, Njemačkoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, dok će u odabranim američkim gradovima nastupiti u ostatku godine.

Postava uključuje neumornog frontmena Srđana Jevđevića na vokalu, trubi i perkusijama, veterane Vala Kiossovskog na gitari, Chrisa Stromquista na bubnjevima, Guya Michaela Davisa na basu, Amy Denio na saksofonu, klarinetu i bouzoukiju te, u dobroj staroj tradiciji Kultur Shocka, predstavljanje novog člana benda - mlade i vatrene virtuozistice Eleni Govetas. Eleni je amerikanka grčkog porijekla i izuzetna multiinstrumentalistica koja svira violinu, saksofon, zournu i udaraljke, kao pandan Amy Denio u furioznom ženskom duetu moćnih solistica, kako na pozornici, tako i u studiju.