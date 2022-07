HC peglaona u Močvari uz Deez Nuts i .upset

Legendarni australski hardkoraši Deez Nuts dolaze u utorak, 5. srpnja u Zagreb. Njima će se na pozornici u Močvari pridružiti zabočki .upset. Vrata kluba otvaraju se u 20h, početak koncerta očekuje se u 20.45. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 120 kuna mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i preko sustava Entrio. Na dan će koštati 140 kuna.

Uspjeli smo se okupiti specijalno za ovu prigodu i baš se jako veselimo nastupu u Močvari. Oderali bumo presjek naše diskografije kao podrška legendama iz Deez Nutsa. Sigurni smo da će to biti koncert za pamćenje i da će biti prava HC peglaona. Nema da te nema! Vidimo se, poručili su momci iz benda .upset ususret koncertu.

Deez Nuts su osnovani 2007. godine u dalekom australskom Melbourneu. Momci su jedno od najistaknutijih imena svog žanra na svijetu s do sada ukupno izdanih šest albuma i jednim EP-om. Posljednje izdanje naziva „You Got Me Fucked Up" promovirat će ovom prigodom, ali bit će to prilika i za čuti najveće hitove iz dosadašnje diskografije. Bend čine vokal JJ Peter, gitarist Matt Rogers aka Real Bad i bubnjar Alex Salinger.

.upset je hardcore bend iz Zaboka nastao 2002. godine kada su krenuli svirati u garaži kako bi potakli lokalnu underground scenu. Do sada su snimili dva demo, tri studijska i jedan EP album. Odsvirali su mnoštvo koncerata i dijelili pozornici s hardcore veličinama kao što su Madball, Pro-pain, First Blood, Slapshot, itd. Odlikuju ih moćni hardcore riffovi, tekstovi potkrijepljeni kritičkim pristupom svim vrstama socijalne nepravde.