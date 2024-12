Krenuo teror petardi i pirotehnike

Početak prosinca ujedno je početak nezakonitog ispucavanja pirotehničkih sredstava. Iz udruge Prijatelji životinja stoga su pisali ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću kako bi ukazati na problem protuzakonite uporabe zabranjene vrste pirotehnike i potrebe da se uvede dodatna kontrola njezina korištenja i prodaje. Također, poslali su dopise svim osnovnim i srednjim školama i zamolili ih da među djecom i roditeljima prošire informacije o opasnostima i zabrani pirotehnike za djecu i mlade.

Maloljetnici ne smiju koristiti pirotehniku, petarde potpuno zabranjene!

Unatoč svim upozorenjima, ovaj mjesec već su zabilježene teške ozljede maloljetnika od pirotehnike. U dopisu školama, Prijatelji životinja podsjetili su da maloljetne osobe ne smiju koristiti pirotehniku. Kupnja i uporaba dopuštenih pirotehničkih sredstava iz kategorija F2 i F3 dopuštena je isključivo građanima starijima od 18 godina. Prodaja je dopuštena od 15. prosinca u prodavaonicama koje imaju odobrenje za prodaju, a uporaba od 27. prosinca do 1. siječnja. Petarde i redenici u potpunosti su zabranjeni za sve tijekom cijele godine!

Propisane su i visoke novčane kazne - za roditelje i skrbnike djece koja koriste pirotehnička sredstva propisana je kazna od 130 do 390 eura, dok pravne osobe i obrtnici koji prodaju pirotehniku djeci mlađoj od 14 godina mogu biti kažnjeni iznosom od 1320 do 3980 eura. Za korištenje pirotehnike u zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana kazne se kreću od 660 do 1990 eura.

Iz Udruge ukazuju da roditelji ne smiju dopustiti djeci da koriste pirotehniku kao igračke za zabavu. Smatraju da su i jedna izgubljena dječja šaka i jedna mrtva životinja zbog korištenja petardi ili zračnih bombi previše. Zato pozivaju roditelje na odgovornost, da ne krše Zakon i da ne kupuju djeci bilo kakvu pirotehniku. Djecu i mlade treba učiti da brinu o životinjama i da se slaviti može na mirniji i svečaniji način.

Nova pirotehnika na tržištu glasna kao i zabranjene petarde

„Prethodnih godina stalno smo zaprimali pritužbe građana tijekom prosinca i u prvim danima siječnja zbog ispucavanja petardi i ostale zabranjene pirotehnike. Žalili su se da je bombardiranje pirotehnikom još glasnije, iako su petarde zabranjene. Upozorili smo MUP da su se na tržištu pojavila nova pirotehnička sredstva, tzv. zračne bombe. Distributeri pirotehnike hvale se da se jačinom zvuka mogu natjecati s najjačim petardama. Time se ujedno otvoreno rugaju zakonskoj zabrani petardi i pokušavaju ju zaobići sličnom pirotehnikom kojoj je svrha stvaranje buke", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Navodi da su petarde i redenici s razlogom zabranjeni pa je apsurdno da je dopuštena upotreba izrazito bučnih pirotehničkih sredstava zbog kojih će životinje i ljudi provesti nadolazeće dane u strahu, a i zagađivat će zrak: „Teror bučne pirotehnike svake godine uzrokuje smrt brojnih pasa, mačaka, ptica i drugih životinja. Mučenje pirotehnikom traje danima i za bolesne i starije ljude, roditelje djece s autizmom, oboljele od PTSP-a, srčane bolesnike i druge ranjive skupine građana. Rješenje je potpuna zabrana zračnih bombi te ograničenje korištenja ostale pirotehnike na 31. 12. i 1. 1., a prodaje od 27.12."

U dopisu MUP-u, Prijatelji životinja apelirali su na ministra Božinovića da dodatne policijske patrole kroz prosinac i početak siječnja kontroliraju provedbu Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Također, zbog dojava da trgovine pirotehnikom krše zabranu prodaje petardi, smatraju važnim da policija pojačano kontrolira i trgovine koje prodaju pirotehnička sredstva. Povećanjem kontrole provedbe Zakona policija može osigurati sigurnost ljudima i životinjama te smanjiti broj ozljeda od petardi.

Više informacija i argumenti za zabranu bučne pirotehnike nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.