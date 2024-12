Danas je Međunarodni dan prava životinja

10. prosinca svuda u svijetu obilježava se Međunarodni dan prava životinja kako bi se podigla svijest o pravima životinja te promoviralo suosjećanje prema svim živim bićima. Datum nije slučajan - on se poklapa s Međunarodnim danom ljudskih prava, čime se naglašava da prava i sloboda trebaju obuhvaćati i životinje.

Povodom Međunarodnog dana prava životinja, Prijatelji životinja najavljuju performans kojim će obilježiti taj značajan dan za životinje i sve koji mare za njihova prava, a koji će se održati u subotu 14. prosinca od 11 sati. Aktivisti zavezanih ruku i s trakama preko usta, uz potresne fotografije i veliki transparent, s jasnom porukom stat će u borbu za prava životinja te ukazati na nepravdu koju životinje svakodnevno proživljavaju. Performans će, vjeruju, potaknuti prolaznike na razmišljanje o etičkim aspektima našeg odnosa prema životinjama.

Prijatelji životinja podsjećaju da se pokret za prava životinja zasniva na ideji da sve životinje imaju vlastitu vrijednost, nezavisno od njihove koristi za ljude. To podrazumijeva shvaćanje da životinje nisu naša svojina koju možemo koristiti za hranu, za odjeću, za zabavu ili za eksperimentiranje na njima.

Patnja životinja je ogromna

Kako navode, sve životinje, odnosno sva bića, rađaju se s potrebom za ljubavlju, toplinom, igrom i prijateljstvom i s vlastitim razlogom za život. Isto tako, životinje su stvorene sa sposobnošću osjećanja boli i patnje te razumiju što se s njima događa. No, unatoč tome, nepravda koju svakodnevno činimo životinjama nadilazi sve nepravde koje činimo ljudima, kako u brojnosti tako i u razmjerima patnje, jer obuhvaća milijarde bića koja svakodnevno iskorištavamo, zlostavljamo i ubijamo, bez ikakvog moralnog i zakonskog opravdanja ili stvarne potrebe. Masovno iskorištavanje životinja i njihovo ubijanje ide i nama na štetu u globalnim razmjerima, no ni to ne zaustavlja genocid nad njima.

„90 milijardi životinja godišnje bude 'proizvedeno' da bi umrle nasilnom i krvavom smrću i pretvoreno u našu hranu. Koljemo ih i po dvorištima bez ikakvog nadzora, ubijamo ih u zasjedi u njihovim prirodnim staništima, trujemo ih i usmrćujemo u okrutnim pokusima, tjeramo ih da vuku trupce teške nekoliko tona zbog zabave, odvajamo ih od majki kako bismo mogli piti njihovo mlijeko, zatvaramo ih doživotno u zatvore zvane zoološki vrtovi, napuštamo ih i ostavljamo da umiru od gladi i bolesti. U svim tim i mnogim drugim zločinima prema njima zaboravljamo da su životinjama njihovi životi važni baš kao što su nama važni naši. Vrijeme je da se zauzmemo za njih, baš kao što su ljudi iz drugih razdoblja bez sustezanja stajali u obranu žena, ljudi iskorištavanih kao roblje i drugih ugnjetavanih skupina", navode Prijatelji životinja.

Svaki pojedinac može pomoći životinjama

„Svatko od nas već malim koracima i uz samo malo truda može učiniti puno za životinje i tako stati u obranu njihovih prava. Ne kupujte životinje, već udomljavajte napuštene, ne kupujte proizvode koji su testirani na njima, birajte biljnu hranu, ne nosite krzno i kožu životinja, ne sudjelujte u lovu i industriji zabave koja iskorištava životinje. Svaki pojedinac je važan, svaki korak prema etičnijem življenju je značajan. Pridruži se i ti,", zaključuju.

Pozivaju sve koji žele ponosno stati za prava najpotlačenijih i za bolji odnos čovjeka prema životinjama da ispune prijavnicu za sudjelovanje u performansu. Više informacija o pokretu za prava životinja može se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.