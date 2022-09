Kraljica Elizabeta u pop-kulturi

Od singla Sex Pistolsa preko "Simpsona" i Andyja Warhola do hvaljene serije "Krune", epizodne uloge kraljice Elizabete u pop kulturi bile su česte i često nezaboravne.

U nekim je ulogama prikazana s puno ljubavi, druge su bili neprijateljske, ali je neizbrisiv imidž kraljice u umjetnosti, glazbi i filmu učvrstio njezin status jedne od najprepoznatljivijih osoba na svijetu.

'God Save The Queen'

S njezinim očima i ustima prekrivenima kolažima od riječi, naslovnica singla Sex Pistolsa iz 1977. "God Save The Queen" među legendarnijim je slikama punk pokreta, ali i Elizabete II.

Umjetnik Jamie Reid napravio je i verziju koja prikazuje kraljicu sa 'zihericom' probodenom kroz usta i simbolima nacističke svastike na očima.

I sama pjesma, u koju se kraljicu naziva neljudskim bićem, a njezin režim fašističkim, izazvala je skandal. BBC je zabranio njezino emitiranje.

Pjesama o kraljici bilo je još. Nježna skladba "Her Majesty" Beatlesa iz 1969. u kontrastu je s "Elizabeth My Dear" na debitantskom albumu The Stone Roses iz 1989., na kojemu su objavili da neće posustati dok ona ne izgubi prijestolje.

"The Queen Is Dead", naslovna je pjesma s hit albuma The Smithsa iz 1986.. Pjevač i autor stihova Morrisseya bunio se tada, a i godinama kasnije protiv medijske fascinacije kraljevskom obitelji koju je smatrao bezvrijednom.

"Sama ideja o monarhiji i engleskoj kraljici se potencira i čini je korisnijom nego što stvarno jest", rekao je Morrissey za časopis NME.

"Cijela stvar izgleda kao šala. Odvratna šala."

Warholova platna

Kraljicu su slikali i fotografirali brojni umjetnici, uključujući Cecila Beatona, Luciana Freuda i Annie Leibovitz, prikazujući je u punoj kraljevskoj raskoši, na poslu ili s obitelji.

No malo ih je zaokupilo maštu javnosti kao tehnikolor Andyja Warhola, u okviru serije o kraljicama iz 1985. godine.

Warhol je koristio službenu fotografiju koju je prilagodio nizom boja i stilova - postupak koji se također koristio za slavni prikaz Marilyn Monroe.

Vrijeme na ekranima

Prepoznatljiva po izgovoru i odjeći žarkih boja, kraljica je često prikazivana u crtanim filmovima, televizijskim emisijama i filmovima.

Nekoliko puta pojavila se u kultnoj američkoj seriji "Simpsonovi", pa tako i u epizodi u kojoj se glavni lik Homer zabio u njezinu zlatnu kočiju u Buckinghamskoj palači.

Lik kraljice se pojavio i u britanskoj satiričnoj lutkarskoj predstavi "Pljunuta slika" i u dječjem televizijskom hitu "Peppa praščić", gdje je skakala po blatnim lokvama.

Njezin lik pojavio i u filmovima "Malci", "Austin Powers: Goldmember" i "Goli pištolj" među mnogim drugima.

U nekima od njih glumila ju je Jeannette Charles, njezina najpoznatija britanska dvojnica.

Privatan život

Kraljica nije davala intervjue i nikada nije iznosila detalje o svojim najprivatnijim trenucima.

Ali bilo je mnogo kinematografskih prikaza života za koji se pretpostavljalo da je vodila iza vrata palače. Prikazani su u filmovima, predstavama i televizijskim programima, a sve je pomoglo u oblikovanju percepcije javnosti o kraljevskoj obitelji.

Prikazana je kao dijete u Oscarom nagrađenom filmu "Kraljev govor", posvećena naporima njezina oca kralja Đure VI. da prevlada mucanje.

Helen Mirren utjelovila je kraljicu u "Kraljici", suočenu s bijesom javnosti nakon smrti bivše snahe princeze Diane 1997.

Jedna od najutjecajnijih je Netflixova visokobudžetna televizijska serija "Kruna", koja je do detalja ispričala priču o kraljici i njezinom suprugu Philipu prije nego što je zasjela na prijestolje, upotpunjenu obiteljskim svađama, skandalima i političkim krizama.

Olimpijski skeč

Nakon godina korištenja i zlouporabe njezina lika, kraljica se 2012. osobno pojavila na filmskom platnu u skeču za ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Londonu.

Snimljena je okružena svojim voljenim korgijima u Buckinghamskoj palači dok po nju dolazi besprijekorno odjeveni Daniel Craig kao James Bond.

"Dobra večer, gospodine Bond", rekla je prije nego što su se uputili u helikopter, preletjeli preko Londona i zatim se padobranom spustili na stadion, no taj dio je ipak bio filmska fikcija.

Godine 2016. također je bila u videu sa svojim unukom princom Harryjem u kojem se pojavio i bivši američki predsjednik Barack Obama, kako bi promovirali sportsko natjecanje veterana Invictus Games.

Jedno od njezinih posljednjih pojavljivanja bilo je s popularnim animiranim dječjim televizijskim likom medvjedićem Paddingtonom na proslavi njezina platinastog jubileja u lipnju.

U kratkom videu razmijenili su informacije o ljubavi prema sendvičima s marmeladom i u ritmu pjesme Queena "We Will Rock You" udaranjem žličica o šalice otvorili zvjezdani pop koncert.