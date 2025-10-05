Krajolici Bojana Doleneca

Svakako jedna od izrazitih konstanti u opusu akademskog slikara Bojana Doleneca, zapaženog suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, autora niza delikatnih ciklusa u ulju i akrilu jest krajobraz i kontinentalni i primorski.

Krajobraz Bojana Doleneca, snažnog kolora ili diskretnih boja, krajobraz nježan lijep ali uvijek prazan, nema traga čovjekovom prisustvu.

Slikar je uvijek težio ostvariti, realizirati izdvojeni prostor na zemlji, otok ili morska površina na kome vladaju zakoni harmonije. To je prostor koji se odlikuje smirenošću i tišinom, tek kliktaji ptica ili grmljavina remete ovu idilu.

Je li to doista željeni cilj današnjeg čovjeka, Arkadija carstvo tišine, ne znamo, no prostori pred nama u ulju ili akrilu na platnu Bojana Doleneca odišu ljepotom, privlačnošću i svojom istinom o postojanju i življenju.

Dolenec ili slika zamišljene izmaštane krajolike ili je riječ o fragmentima sjećanja koja su preživjela sve složene godine i čvrsto se urezala u memoriju.

Krajobrazi Bojana Doleneca elegantno su odmjereni, precizno izbalansirani i kao da samo čekaju na prvoga čovjeka koji će isplivati iz dalekih tajanstvenih mora i s mukom se popeti na njihovu čistu, zlatno žutu pješčanu obalu i ostati u nihovom okrilju zauvijek.