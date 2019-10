KozmoDISKO - novi plesni program starta sutra u Vintage Industrialu

Zagrebački Vintage Industrial u novoj sezoni prvi put pokreće klupski program Kozmodisko orijentiran na plesnu disco, soul i funky groove glazbu. Premijerni party održat će se u subotu, 12. listopada u režiji DJ Olivera.

Naslanjajući se na post festivalsko raspoloženje i vibru ljetnih partija koji su vrvili disco zvukovima, novi program Kozmodisko revitalizirat će zlatno doba hedonističkih sedamdesetih i pokreta kojim je zauvijek promijenjena plesna klupska scena. Disco revolucija nije se dogodila samo u glazbi koja je širila ideju slobode ponašanja u plesu, već i u doživljaju mode i seksualnosti. Mikrofonke, široke trapez hlače, duboki dekoltei, pripijeni kostimi i šljokice postali su sastavni dio disco kulture, a u plesnoj ekstazi noćnog provoda gubile su se spolne i rodne kategorije. Na disco glazbu i njegove klubove kao žile kucavice, poput skandaloznog njujorškog Studija 54, okidale su mnoge svjetske zvijezde: Mick Jagger, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli, Andy Warhol, Debbie Harry, Cher, pa čak i Donald Trump.

Na prvom Kozmodisko partyju u Vintageu, DJ Oliver dostavit će presjek najaktualnijih disco izvođača 70-ih, odnosno ranih 80-ih, a na listi će se između ostalih naći Donna Summer, Isaac Hayes, Lipps Inc., Diana Ross, Shirley and Company, Silver Convention, Kool and the Gang, Marvin Gaye, Sister Sledge, Rose Royce, Chaka Khan, Chic i mnogi drugi. Upravo je i povratak Chicovog Nilea Rodgersa, posebice u suradnji s Daft Punkom, lupio pečat discu kao jednom od najdugovječnijih glazbenih žanrova čija je transformacija i značaj u današnjoj pop kulturi neprocjenjiva.

Chic - Le Freak

Na programu će se naći i istaknuta imena domaćeg, odnosno jugo disco žanra, kao i jaki predstavnici soul i funk scene tog vremena. Leo Martin, Tihomir Pop Asanović, Zdenka Kovačiček, Josipa Lisac, Boban Petrović, Oliver Mandić, Kim, Bel Tempo i Kineski zid samo je dio onih s Oliverove pomno birane playliste za prvo izdanje Kozmodiska.

Mnoge od njih, poput Arianovog dragulja „Lutaš velikim gradom" u svojim DJ setovima na renomiranim festivalima prigrlile su i neke od najvećih svjetskih zvijezda, a Zdenkina „ispred vremenska" „Elektra" vrtila se ne tako davno na pariškim modnim revijama. Bogatstvo unutar žanra i utjecaj koji danas imaju pjesme ovog razdoblja su izuzetni, stoga je Kozmodisko nezaobilazna stanica svima koji žele iskusiti nesputan party pod raskošnim svjetlima disko kugle.

Oliver Mandić - Smejem se, a plakao bih

Ulaznice po cijeni od 20kn moći će se kupiti na ulazu u klub.

Program Kozmodisko održava se jednom mjesečno.