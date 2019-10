Off-ciklus Zagrebačke filharmonije

Nekima neobični, drugima drukčiji, a svakako off - koncerti OFF ciklusa uvijek donose nešto novo i zanimljivo, a nova sezona te omiljene serije koncerata Zagrebačke filharmonije započinje u petak 18.10. uz zvuke operete i mjuzikla - sa svima dobro poznatim imenima naše glazbene scene, Sandrom Bagarić i Đanijem Stipaničevim, Vlatkom Burić Dujmović i Draženom Bratulićem.

Uz veliki orkestar Zagrebačke filharmonije pod vodstvom maestra Krešimira Batinića, imat ćemo priliku uživati u sjajnim izvedbama popularnih brojeva iz opereta i mjuzikla od Grofice Marice, Kneginje čardaša, Vesele udovice, Šišmiša i Male Floramye, sve do Byrona, Dunda Maroja i nezaobilazne Jalte, Jalte.

U petak 18.10. u dvorani Lisinski s početkom u 19:30 sati ne propustite Sandru Bagarić, Đanija Stipaničeva, Vlatku Burić Dujmović i Dražena Bratulića - u programu The Best of Opereta & Musical - na početku nove sezone Off ciklusa Zagrebačke filharmonije!

Požurite po svoje ulaznice na blagajni Zagrebačke filharmonije u dvorani Lisinski ili u sustavu ulaznice.hr.

Te kao i dosad: Ugasite probleme i uključite ono što svi najviše volimo - dobru glazbu!

Dobro došli u svijet OFF CIKLUSA!