Koristite li kajenski papar? Trebali bi...

Određeni sastojci mogu pomoći tijelu da bolje obradi hranu i potakne metabolizam, što dugoročno podržava zdrave ciljeve mršavljenja.

Prema istraživanjima, kajenski papar mogao bi imati upravo takav učinak. Sadrži aktivnu tvar kapsaicin, koja je povezana s procesom termogeneze, odnosno stvaranja topline u tijelu.

"Neka istraživanja pokazuju da kapsaicin može kratkotrajno ubrzati metabolizam i time podržati mršavljenje", objašnjava dijetetičarka Toby Amidor. Dijetetičarka Erin Palinski-Wade dodaje: "Kajenski papar može pomoći i u smanjenju apetita, što olakšava održavanje kalorijskog deficita i kontrolu tjelesne mase".

U jednoj metaanalizi 15 kontroliranih studija utvrđeno je da uzimanje kajenskog papra ili kapsaicina može dovesti do blagog smanjenja tjelesne težine, indeksa tjelesne mase i opsega struka. No, dijetetičarke upozoravaju da su ti učinci umjereni i da se većina istraživanja temelji na dodacima prehrani s visokim dozama, a ne na količinama koje inače koristimo u kuhinji.

"Ako planirate uzimati kajenski papar kao dodatak prehrani, najprije se posavjetujte s liječnikom. Kod nekih osoba može izazvati probavne smetnje ili pogoršati stanja poput refluksa te djelovati na učinkovitost određenih lijekova", napominje Palinski-Wade.

Stručnjakinje preporučuju da se ovaj začin koristi prvenstveno u pripremi hrane. "Kajenski papar ima snažan okus, pa je dovoljan prstohvat za pojačavanje okusa jela", kaže Amidor. Može se dodati juhama, varivima, pečenom povrću, marinadama i slično. Ipak, dijetetičarke podsjećaju da ne postoji čaroban sastojak za mršavljenje.

"Sve se svodi na uravnoteženu prehranu i zdrave životne navike", zaključuje Amidor.