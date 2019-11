Koncertualnost u izvedbi Šercara & Meštrovića

13. 11.2019. posjetitelji su imali priliku uživati u multidisciplinarnom umjetničkom opusu ova dva umjetnika kroz virtuoznu svirku na pianu i udaraljkama, čitanu prozu i poeziju, kistove i slikarstvo te poetske listove.

Kako zvuče poznate skladbe u izvedbi udaraljkaša Šercara i pijanista Meštrovića? Maestralno! Pomno smišljen program posjetiteljima je priredio iznimnu večer nepredvidljivog slijeda i repertoara, od taktova Carmen, preko Straussovog Radetzkya, Mozartove Alla turcom, do popularnih skladbi poput izvedbe Terminatora, We will rock you grupe Queen. No, kako se radi o nastupu nagrađivanih autorskih umjetnika, nije izostalo ni njihovih kompozicija poput Meštrovićevog Makedonca i Kineska rapsodija i Šercarovog Klek's Witches.

Da ne bi sve stalo samo na glazbi, čitao se i Rilke, Jesenjin, Heinrich Heine, Höelderlin, ali i autorska poezija Borne Šercara čija su se slikarska djela izvrsno uklopila u scenografiju.

Nesumnjivo večer za pamćenje i poslastica za najzahtjevnije štovatelje audio i vizualne umjetnosti, kao i one koji traže malo drugačiju zabavu kroz ovu osebujnu programsku varijaciju.

Veselimo se novim nastupima ovog dvojca, diplomiranog akademskog muzičara i profesora udaraljki Borne Šercara čiju je karijeru obilježila multidisciplinarnost u umjetnosti, a osobito su zapaženi njegovi nastupi na glazbenim staklenkama - tzv. flashophonima - s gitaristom Antome Gelom diljem Europe i Južne Amerike, čime je osvojio posjetitelje Kontese. Matej Meštrović bez sumnje je, uz Bornu, najsvestraniji umjetnik na hrvatskoj kulturnoj sceni. Prošlogodišnja praizvedba "Dunavske Rapsodije" za klavir i orkestar u glavnoj dvorani Carnegie Hall - Stern svrstala ga je kao prvog hrvatskog kompozitora koji je imao praizvedbu vlastitog djela u toj prestižnoj dvorani.