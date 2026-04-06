Kombinirani osvrt s mislima o umjetnosti Petera Weisza.
Promatrajući i doživljavajući slikarski opus Petera Weisza, uočavamo više motiva strahotne opomene i izrazite opasnosti što prijeti čovječanstvu u nizu i ne tako davnih desetljeća
Slikar Peter Weisz suvremeni je likovni umjetnik, autor je kompleksnog opusa i svjetskog ugleda. Izlagao je na brojnim izložbama diljem svijeta. I danas je aktivan u svojem atelijeru , nakon desetljeća nadahnutog strastvenog slikanja.
Promatrajući i doživljavajući slikarski opus Petera Weisza, uočavamo više motiva strahotne opomene i izrazite opasnosti što prijeti čovječanstvu u nizu i ne tako davnih desetljeća.
Bol, nemir, patnja, tuga žive u nizu ciklusa ovoga umjetnika, uvijek pozivajući sve na oprez i na moguće pogibelji.
Razmišljajući o proteklom razdoblju Peter Weisz u svojim sjećanjima kaže :
„Čini mi se da ja slikam samo duševna stanja.
Umjetnik može stvoriti uspjelo djelo, samo ako ono i za njega predstavlja nešto tajanstveno.
Umjetnici su poput djece. Za njih postoji čudno i čudno. Jedna vrsta začuđenosti može biti talent, a druga kazna.
U umjetnosti ne treba krenuti od složenog. Do složenog treba doći intuicijom, inspiracijom i hrabrošću.
Velika suvremena umjetnost uvijek je pomalo ironična - kao što je stara umjetnost bila religiozna.
Umjetnici i mistici žive u nekoj vrsti intelektualnog geta-ne mogu se računati u ozbiljne tumače stvarnosti.
U umjetnosti kada ideja prethodi izvršenju i njime upravlja-većinom se svede na industriju.
U umjetnosti ne treba krenuti od složenog. Do složenog treba doći intuicijom, inspiracijom i hrabrošću."
Zanimljivo je istaknuti kako Peter Weisz jednako uspješno njeguje i figuraciju ali i apstrakciju, obje s odmjerenim kolorom, koji ponajprije naglašava važnost i dubinu strukture motiva koji izviru iz memorije čovjeka, iz memorije zajednice.
Da, umjetnik Peter Weisz slikar je memorije i pojedinca i naroda ali i sjećanja koja neizbrisiva izviru iz samoga vremena.
Opus Petera Weisza svjedoči snažno i vrlo emotivno i o prošlosti, ali i sadašnjem , pa i budućem trenutku života svjetske zajednice.
Novi komentar